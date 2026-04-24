El 40% de los colectivos en el AMBA fuera de servicio por la crisis del combustible

La situación del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires se vuelve cada vez más crítica. Un reciente informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA revela que la oferta de colectivos interjurisdiccionales ha disminuido un alarmante 40%, complicando la vida diaria de millones de usuarios.

El IIEP ha identificado múltiples causas para esta dramática reducción, destacando que la guerra en Irán ha contribuido significativamente a la escalada de precios del gasoil, que ya supera los $2.100. Por otro lado, el Estado considera el precio de los subsidios en un valor de $1.744, generando una brecha insostenible que deja a las empresas de transporte en aprietos financieros.

Como resultado, la flota operativa de colectivos se ha visto reducida en un 12% en comparación con el año 2019, lo que representa 2.359 unidades menos circulando en las calles, incrementando así las esperas en las paradas.

Un Desafío Financiero Crítico

La crisis del transporte tiene un fondo fiscal considerable, con un déficit mensual de $17.500 millones que las empresas reclaman para mantener sus operaciones. Este monto es una carga que involucra a la Nación, la Provincia y la Ciudad, pero la falta de consenso sobre quién debe asumir los costos adicionales complica aún más la situación, causando que muchas empresas mantengan sus vehículos inactivos.

Impacto en el Usuario y Tarifas en Aumento

Los investigadores Alejandro Einstoss y Julián Rojo advierten que, si el gobierno no actúa rápidamente, las empresas no tendrán más opción que trasladar los costos a los usuarios, lo que podría resultar en un incremento del 16% en las tarifas, sumándose a los aumentos ya programados en el Gran Buenos Aires.

El impacto de la crisis no es uniforme; las líneas que operan exclusivamente en la Capital Federal han mantenido una frecuencia más estable, con solo una reducción del 5%, mientras que el déficit afecta de manera más severa a quienes dependen de las rutas que cruzan hacia la Provincia.

Tarifas que Cortan el Aliento

El costo del transporte ha aumentado en las provincias, con un boleto promedio que ahora alcanza los $1.526, haciendo que el transporte se vuelva cada vez más caro en comparación con los ingresos de los ciudadanos. En el AMBA, las tarifas ya se acercan a sus valores reales de 2019, con precios que varían según la región. El mínimo para cruzar hacia la ciudad es de $700, mientras que el subte se ha convertido en la opción más cara, alcanzando los $1.414 por viaje.

El análisis de la UBA subraya la severidad de la situación, con un recorte del 34% en las compensaciones estatales desde 2023. Sin una pronta solución al conflicto financiero, las esperas en las paradas se convertirán en una carga aún mayor para los pasajeros.