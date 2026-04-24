Duolingo ofrece cursos avanzados gratuitos en 9 idiomas: ¡Descubre cómo aprovecharlos!

Aprovechar nuevas oportunidades laborales o académicas en el extranjero ahora es más accesible gracias a la última iniciativa de Duolingo, que lanza cursos avanzados sin costo en nueve idiomas.

Duolingo, reconocida como una de las plataformas líderes en la enseñanza de idiomas, ha hecho un anuncio que impactará a millones de estudiantes y profesionales: la incorporación de contenido avanzado gratuito en idiomas de alta demanda.

Una Oportunidad Única: Cursos Avanzados en Nueve Idiomas

Hasta ahora, alcanzar el nivel B2 en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) era un desafío, requiriendo inversiones en cursos pagos o clases particulares. Con esta nueva actualización, Duolingo se establece como la primera aplicación gratuita que ofrece formación avanzada accesible desde cualquier lugar en:

Inglés

Español

Francés

Alemán

Italiano

Portugués

Japonés

Coreano

Chino

Un Trasfondo de Crecimiento Global

Bozena Pajak, directora de Ciencias del Aprendizaje en Duolingo, destacó que el propósito es acompañar a los estudiantes desde sus primeros pasos hasta alcanzar competencias avanzadas que les permitan acceder a trabajos, universidades y nuevas culturas. Esta oferta se presenta justo cuando el interés por la movilidad internacional crece; se estima que cerca de 19 millones de latinoamericanos emigraron en busca de nuevas oportunidades en el último año.

Sin embargo, se enfrenta un problema significativo: solo aproximadamente uno de cada cuatro inmigrantes logra dominar el idioma del país al que se trasladó, lo que transforma la barrera lingüística en un obstáculo mayor para la integración laboral y académica.

Preparación para el Futuro Laboral

Los cursos avanzados de Duolingo ofrecen una variedad de recursos, incluyendo ejercicios inmersivos, prácticas de conversación profesional y preparación para entrevistas. Alcanzar una puntuación de 130 en la app se traduce en tener habilidades suficientes para integrarse al mercado laboral.

Además, los estudiantes pueden incorporar sus resultados a su perfil de LinkedIn, lo que visibiliza su progreso y capacidades ante futuros empleadores. Esta iniciativa busca democratizar el acceso a competencias lingüísticas, rompiendo con el mito de que solo unos pocos pueden acceder a la formación avanzada.