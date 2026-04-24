Identifican a 73 responsables de amenazas en escuelas: padres enfrentarán hasta 6 millones en costos operativos

Santa Fe Actúa: 73 Personas Identificadas por Amenazas en Escuelas

El gobierno provincial toma medidas contundentes ante el aumento de amenazas en las escuelas, responsabilizando a los adultos detrás de los menores implicados en estas intimidaciones.

El clima de preocupación por las amenazas que han circulado en diversas escuelas de Argentina ha llevado al gobierno de Santa Fe a intensificar sus acciones. Recientemente, se identificaron a 73 personas como responsables de estos mensajes intimidatorios que han alarmado a la comunidad educativa.

Detalles de la Investigación

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) reveló que un notable 95% de los individuos no identificados son menores de edad. Por lo tanto, las autoridades provinciales han decidido que los adultos responsables de estos jóvenes deberán asumir los costos de las investigaciones realizadas en respuesta a estas amenazas.

La Magnitud del Problema

Entre el 15 y el 21 de abril, se contabilizaron aproximadamente 404 denuncias en toda la provincia, lo que resultó en 11 allanamientos y 16 requisas domiciliaras. Durante estas operaciones, se confiscó un considerable arsenal que incluía celulares, armas de fuego, y diversas municiones.

Operativos Costosos

Los gastos asociados a cada uno de estos operativos ascienden a un costo promedio de entre 5 y 6 millones de pesos. Este monto es consecuencia de los recursos humanos y logísticos destinados a contrarrestar las amenazas, especialmente marcados entre el 16 y el 20 de abril, cuando se realizaron la mayoría de las intervenciones.

Reacciones de la Gestión Provincial

Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional, enfatizó la gravedad de la situación, señalando que “esto no es un juego, es un delito.” La funcionaria resaltó la importancia de sostener políticas educativas, de salud mental y de seguridad que permitan que las escuelas retomen su rol como espacios seguros para el aprendizaje.

Recupero de Costos

El gobierno ha activado un procedimiento para recuperar los costos de los operativos, una vez que se identifican a los responsables. Se llevará a cabo un proceso administrativo que incluye la cuantificación de gastos y la creación de un expediente individual para cada caso. Finalmente, se generará una intimación formal de pago a los adultos responsables, quienes contarán con un plazo para cumplir con esta obligación.

Iniciativas en Otras Provincias

En un enfoque similar, el Ministerio de Seguridad de Córdoba ha determinado que las familias de estudiantes que realicen falsas amenazas también asumirán los costos de los operativos policiales, considerando que hasta la fecha hay 29 alumnos imputados por estos delitos en la provincia.