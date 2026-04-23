Detienen a estudiante de 17 años en Chaco por amenazas con arma en redes sociales

Un joven de 17 años fue arrestado en Fontana tras amenazar a su escuela con un arma casera en redes sociales. La acción judicial, que se llevó a cabo esta mañana, responde a una creciente preocupación por la seguridad en instituciones educativas.

La tensión en la comunidad escolar se intensificó luego de que directivos de la E.E.S. N° 28 “Lorenzo Winter” denunciaran publicaciones en Instagram donde el alumno exhibía una tumbera y enviaba mensajes amenazantes. Estos contenidos generaron alarma sobre un posible ataque dentro del colegio.

Operativo Policial y Recupero de Pruebas

Con la supervisión del fiscal Luciano Santos, se realizó un allanamiento en la vivienda del adolescente en el barrio José Hernández. El operativo tuvo lugar en presencia de sus padres y tres hermanos.

Durante la intervención, se incautaron tres teléfonos móviles, una notebook, cuatro cartuchos calibre 12/70, y tubos metálicos compatibles con un arma de fabricación casera. Estos elementos serán analizados como parte de la investigación por supuesta intimidación pública.

Contexto de Amenazas en el Ámbito Escolar

Este incidente se suma a un clima de creciente inquietud por las amenazas de tiroteos en escuelas, lo que ha llevado a las autoridades a actuar rápidamente tras la denuncia presentada el 19 de abril.

Las investigaciones lograron identificar al responsable de las publicaciones, permitiendo el avance de las acciones judiciales pertinentes. El adolescente quedó a disposición de la Justicia, que evaluará sus próximos pasos teniendo en cuenta su edad y el marco legal correspondiente. Fuentes judiciales advierten que aunque estas conductas se difundan en plataformas digitales, constituyen delitos serios que exigen una respuesta inmediata.