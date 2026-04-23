Zelenskyy: EE. UU. Continúa Suministrando Armas a Ucrania a Pesar de la Guerra en Irán

Ucrania Continúa Su Resistencia: Ultimas Noticias del Conflicto

A pesar de la guerra con Irán, las entregas de armas de Estados Unidos a Ucrania no cesan. El presidente Volodymyr Zelenskyy confirmó que los ataques a larga distancia prosiguen, afectando severamente la producción de petróleo y las instalaciones industriales rusas.

Los Golpes a la Producción Rusa

En declaraciones a los medios, Zelenskyy afirmó: «Estamos dirigiendo nuestros ataques a lo que más duele a Rusia, y realmente está siendo doloroso». El presidente mencionó que las pérdidas rusas alcanzan decenas de miles de millones de dólares.

Si bien no se ha podido verificar de forma independiente sus afirmaciones, oficiales rusos han informado que los ataques han impactado infraestructuras a más de 1,000 kilómetros dentro del territorio de Rusia.

Mientras Rusia intensifica su invasión lanzada en 2022, Ucrania utiliza tecnologías de drones y misiles desarrolladas localmente para atacar territorio ruso. Asimismo, el ejército ucraniano hace uso de sistemas de defensa aérea Patriot, fabricados en Estados Unidos, para repelir los misiles lanzados contra su país.

«Vemos que los rusos no tienen intención de detenerse —están atacando nuestro sector energético y a nuestra gente. Responderemos», afirmó Zelenskyy.

Ataques en Dnipro

En Dnipro, tres personas perdieron la vida y diez resultaron heridas debido a un ataque con drones ruso en la ciudad central. Así lo informó Oleksandr Hanzha, el jefe de la administración militar regional. Además, un edificio de 13 pisos y una instalación administrativa sufrieron daños significativos tras el asalto.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que se interceptaron 154 drones ucranianos sobre regiones rusas, incluida la península de Crimea y el Mar Negro.

Por otro lado, en la región de Krasnodar, 276 bomberos luchan contra un importante incendio en el puerto de Tuapse, provocado por un ataque de drones ucranianos. Autoridades locales han indicado que materiales tóxicos del fuego cayeron con la lluvia, cubriendo varios distritos con una capa negra de suciedad, lo que ha llevado a advertencias para que los residentes permanezcan en sus casas.

Apoyo Internacional para Ucrania

En medio de estos acontecimientos, el Príncipe Harry llegó a Kyiv, donde aprovechó para alabar la resistencia ucraniana por tercera vez en un año. En un discurso en una conferencia de seguridad, destacó la fortaleza de los ucranianos: “No solo en valentía y capacidad, sino en unidad y confianza”.

El duque de Sussex llegó a la estación central de Kyiv tras un viaje nocturno desde Polonia. Aún está por confirmarse si se reunirá con Zelenskyy, quien se encuentra en Chipre para asistir a una cumbre de líderes de la Unión Europea.