Corte Suprema Apoya a YPF y Anula Impuesto Discriminatorio de Chubut

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció a favor de YPF S.A., declarando inconstitucional el impuesto provincial que afectaba las exportaciones en Chubut, un fallo que redefine las reglas del comercio interprovincial.

En un reciente veredicto, la Corte Suprema dio la razón a YPF S.A. al anular un esquema fiscal impuesto por la provincia de Chubut relacionado con el cobro de ingresos brutos, subrayando que esta práctica vulnera la Constitución Nacional al discriminar en el comercio entre jurisdicciones.

Trasfondo de la Demanda Judicial

La disputa legal tomó forma cuando YPF apeló al artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial, buscando invalidar la exigencia de Chubut de incluir en su base imponible los ingresos de exportaciones de hidrocarburos extraídos en la provincia, pero industrializados en otros lugares. La compañía sostenía que un trato diferencial violaba la cláusula comercial de la Constitución y afectaba el sistema tributario interjurisdiccional.

Postura de YPF frente al Impuesto

YPF argumentó que el tratamiento fiscal debía ser equitativo y que los ingresos por exportaciones de petróleo no debían ser gravados como tales cuando la industrialización se realizaba fuera de Chubut. Esta diferenciación creaba una inequidad frente a las operaciones que se procesaban localmente, donde sí estaban exentos del impuesto.

Defensa de la Provincia de Chubut

La representación legal de Chubut defendió su postura señalando que no se estaba gravando las ventas al exterior, sino ajustando la base imponible conforme al artículo 13 del Convenio Multilateral. Argumentaron que la deducción que buscaba YPF carecía de base legal y contable.

El Corazón del Conflicto Legal

El eje de la controversia radicaba en si Chubut tenía la facultad de gravar toda la producción de petróleo extraída en su territorio, aun cuando esta se trasladara a otra provincia sin haber sido facturada. Al fallar, los jueces respaldaron el análisis de la Procuración Fiscal, afirmando la inconstitucionalidad del cobro provincial por discriminar al comercio interprovincial en contravención de la Constitución.

Visión de un Sistema Económico Integrado

El fallo, respaldado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, recordó que la Constitución establece un sistema económico unificado, prohibiendo a las provincias incrementar la carga tributaria sobre el comercio interprovincial. Esta decisión resalta que la titularidad territorial no puede ser utilizada para obstaculizar el comercio.

Implicaciones del Fallo

La Corte determinó que si el petróleo extraído y procesado en Chubut estaba exento de impuestos, aquel trasladado a otras provincias antes de ser exportado también debería estarlo. Se observó que el régimen fiscal actual generaba situaciones desiguales según el lugar del proceso productivo, lo que no se considera aceptable a la luz de la normativa nacional.

Finalmente, el tribunal anuló las resoluciones de Chubut relacionadas con este impuesto, determinando que el enfoque del régimen tributario de la provincia era discriminatorio. Esta decisión podría tener efectos significativos en el futuro de la industria energética y el comercio interprovincial en Argentina.