Las Mejores Industrias y Empresas en Clima Laboral en 2026

El nuevo estudio de Great Place to Work ha dejado al descubierto qué sectores destacan por su ambiente laboral, recopilando la opinión de más de 28,000 colaboradores. ¡Descubre qué industrias se llevan los aplausos!

El reciente informe indica que la cultura organizacional se ha convertido en un factor determinante de competitividad en el ámbito corporativo, donde el ambiente laboral es esencial para el éxito de las organizaciones.

Las firmas que logran un ambiente positivo no solo aumentan el compromiso de sus empleados, sino que también mejoran la productividad y la retención de talento.

Este análisis abarca sectores fundamentales como tecnología, finanzas, manufactura, marketing y logística, ofreciendo datos que permiten comparaciones precisas.

Además, por primera vez, se ha adoptado una clasificación por industria que facilita la comprensión de estas diferencias sectoriales.

Tendencias en Clima Laboral: Tecnología y Logística en la Cima

Los sectores de tecnología de la información y transporte y logística han liderado el ranking con una puntuación de 90%, destacándose por la satisfacción y confianza de sus empleados.

En segundo lugar, se posiciona publicidad y marketing con un 88%, seguido por servicios financieros y seguros y producción con 86% y 85% respectivamente.

Esto revela que la evolución en cultura organizacional varía entre sectores, pero todos superan a las empresas que no están en el ranking.

Las Empresas que Sobresalen en Cada Sector

En el campo de la tecnología, PedidosYa se lleva el primer lugar, seguido de AW y BEON.tech. En servicios financieros, destacan Banco Patagonia, Zurich y Santander.

Para producción y manufactura, el podio incluye a AES, Philip Morris Argentina y Volkswagen, mientras que en publicidad y marketing, ABN Digital y Brainlabs Argentina se encuentran entre los mejores.

Finalmente, en transporte y logística, lideran DHL, Aeropuertos Argentina y ZIM Integrated Shipping. Estas posiciones reflejan cómo valoran los empleados su experiencia diaria.

Compañerismo y Retos en Equidad Empresarial

El compañerismo se destaca como una de las características más valoradas en todas las industrias, con puntajes entre 87.5 y 93.5, lo que indica un buen ambiente de trabajo.

Sin embargo, la equidad sigue siendo un área de mejora, especialmente en finanzas y manufactura, donde la percepción de trato justo no supera el 82.5.

Esta situación resalta la necesidad de abordar las brechas en términos de justicia interna.

Cultura Organizacional como Ventaja Estratégica

Carlos Alustiza explica que la cultura ha evolucionado de ser un simple ideal a convertirse en un motor de resultados clave. Las empresas más exitosas gestionan no solo procesos, sino también experiencias laborales enriquecedoras.

Esto repercute positivamente en la reputación, el ambiente interno y el rendimiento general del negocio.

El enfoque For All™ evaluado en el estudio considera aspectos como credibilidad, respeto, imparcialidad, orgullo y compañerismo, buscando garantizar una experiencia laboral grata para todos los empleados.

Transformaciones en el Mundo Laboral

El ranking, que incluye 180 organizaciones, refleja un cambio profundo en la gestión del talento.

Las compañías líderes han hecho de la experiencia del empleado su prioridad estratégica, promoviendo políticas inclusivas y un liderazgo cercano que fomente un ambiente de trabajo saludable.

El estudio confirma que un clima laboral favorable influye directamente en la competitividad, señalando que aquellas organizaciones con mejores condiciones logran resultados superiores y una mayor retención de su personal.