¡Confesión! Carlos Frugoni reconoce no haber declarado siete propiedades en Miami

Secretario de Infraestructura Revela Omisión de Propiedades en Miami

Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura, se encuentra en el centro de una controversia tras admitir que no incluyó ocho departamentos en Miami en su declaración patrimonial. Esto ha generado un fuerte repaso en la esfera política y judicial.

Frugoni Reconoce su Error

En una reciente declaración, Frugoni admitió haber cometido un error en sus obligaciones como funcionario público. «Me equivoqué y estoy en proceso de rectificar la situación», aseguró en referencia a la falta de inclusión de las propiedades en sus formularios de declaración jurada y ante la Agencia de Acreditación de la Función Pública (ARCA).

Contexto de su Cargo y Propiedades

Frugoni, quien trabaja bajo la dirección del ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, es responsable de gestionar las licitaciones y concesiones de la obra pública nacional. Las propiedades en cuestión, adquiridas entre 2020 y 2022, se sitúan en algunas de las áreas más deseadas de Miami.

Investigación en Puerta

Ante esta confesión, el legislador de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, tiene previsto presentar una denuncia formal ante los tribunales. Las acusaciones podrían incluir violaciones a la Ley de Ética, así como posibles delitos de lavado de dinero y evasión fiscal.

Trayectoria Profesional de Frugoni

Arquitecto de profesión, Frugoni ha tenido un notable recorrido en el ámbito privado, destacándose principalmente como directivo de la sociedad AUSA y en proyectos de infraestructura en la Ciudad de Buenos Aires. Su patrimonio, según él, ha crecido gracias a su éxito en el mundo empresarial, aunque esta situación ha sido objeto de escrutinio, ya que había sido sancionado anteriormente por irregularidades en sus declaraciones.

Reacción Oficial y Futuro en el Cargo

A pesar de la gravedad de las acusaciones y la omisión de declaraciones, Frugoni continúa en su puesto. La falta de una respuesta clara por parte del Gobierno ha alimentado el descontento público, mientras la comunidad política observa de cerca el desarrollo de este caso.