El gobierno peruano ha decidido continuar con la adquisición de nuevos aviones de combate F-16, a pesar de la reciente renuncia de dos miembros esenciales de su gabinete y la presión ejercida por Estados Unidos.

El primer ministro, Luis Enrique Arroyo, afirmó que el presidente tiene la obligación de llevar adelante los compromisos firmados por el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, que incluye un contrato por 3.500 millones de dólares para la compra de 24 aviones a Lockheed Martin Corp.

“Estamos cumpliendo con todos los compromisos establecidos en el acuerdo de adquisición. Así evitamos incumplimientos que podrían conllevar severas sanciones y afectar la imagen internacional de Perú”, declaró Arroyo en un comunicado oficial.

La tensión política en el país ha crecido considerablemente, especialmente tras la resistencia del presidente interino José María Balcázar a apoyar la compra, a pesar de la insistencia de las Fuerzas Armadas y del gobierno estadounidense. Balcázar había cancelado previamente la ceremonia de firma, sugiriendo que la decisión debería ser tomada por su sucesor. Sin embargo, los responsables de Defensa procedieron a firmar el contrato sin su aval, defendiendo su acción como necesaria.

Diálogo entre gobiernos

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, se reunió con Arroyo en el palacio de gobierno tras la dimisión de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, una situación que añade más complejidad a la ya inestable política peruana.

La Embajada de EE.UU. en Perú confirmó en un comunicado que el acuerdo se firmó efectivamente el lunes. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores saliente, Hugo de Zela, reveló que el pago inicial estaba programado para realizase el miércoles, lo que añade una capa adicional de urgencia a este importante acuerdo militar.