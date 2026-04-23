El Riesgo País se eleva a 549 puntos en un día de cautela en los mercados

El riesgo país de Argentina, un indicador crítico de la salud económica, alcanzó los 549 puntos básicos en una jornada donde los mercados se mostraron volátiles. Descubre las causas y las implicancias de esta tendencia.

El Riesgo País, elaborado por JP Morgan, registró un cierre de 549 puntos básicos el pasado jueves 23 de abril de 2026. Esto representa un incremento de 14 puntos en comparación con la jornada anterior en un contexto donde los bonos soberanos en dólares disminuyeron en promedio un 0,7%.

Al finalizar la sesión bursátil, el indicador mostró un repunte, alineándose con una tendencia negativa observada en Wall Street, donde los activos argentinos siguieron la caída general de los mercados internacionales.

Movimiento del Riesgo País en la Última Semana

En los días recientes, el riesgo país ha mostrado una notable fluctuación. Tras cerrar la semana pasada cerca de los 519 puntos, el índice experimentó un ascenso que lo llevó a superar los 530 puntos al inicio de esta semana, consolidando la cifra actual.

El comportamiento del indicador ha estado intrínsecamente relacionado con el rendimiento de los bonos soberanos en dólares, los cuales son fundamentales para el cálculo del riesgo país por parte de JP Morgan. La volatilidad observada en la renta fija argentina durante abril ha afectado significativamente las variaciones diarias en el mercado.

Entendiendo el Riesgo País

El Riesgo País, conocido como el EMBI+ (Emerging Markets Bond Index), es un índice financiero creado por JP Morgan. Su objetivo principal es medir la diferencia o sobretasa que un país debe pagar en comparación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados activos sin riesgo.

Este indicador es crucial para evaluar la percepción de los inversores sobre la capacidad de un estado soberano de cumplir con sus obligaciones de deuda externa. Un aumento en los puntos básicos suele indicar una mayor incertidumbre, encareciendo así el costo de financiamiento para el país.

Analistas y entidades financieras monitorean este índice diariamente, dado que funciona como una referencia esencial en la toma de decisiones económicas. El riesgo país se actualiza en tiempo real, reflejando las expectativas inmediatas tanto del entorno global como local.