Economía en Marcha: Tras la Caída de Febrero, Se Asoma un Rebote en Marzo

A pesar de la reciente caída del 2,6% en la actividad económica durante febrero, las proyecciones para marzo sugieren un cambio favorable que podría revitalizar el panorama nacional.

Avances en la Comparación Interanual

La consultora Equilibra anticipa un crecimiento del 1,5% interanual en marzo, junto a un incremento mensual del 1,0% ajustado por estacionalidad.

Estabilidad en el Sector No Agropecuario

Al excluir el sector agropecuario, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) se mantuvo prácticamente sin cambios (+0,1% interanual), lo que sugiere cierta estabilidad tras la significativa caída de febrero.

Impacto del Agro en la Economía

Las primeras estimaciones del mes sugieren que la cosecha de maíz, con un potencial de crecimiento del 20% respecto a la campaña anterior, podría ser un catalizador clave.

Además, la producción de carne bovina, que mostró un alza del 3,5% interanual tras varios meses de caídas, podría impulsar enormemente el EMAE Agropecuario, que se estima incrementará un 15% interanual, contribuyendo así al crecimiento proyectado del 1,4% en marzo.

Los Retos de la Industria

El sector industrial ha tenido un desempeño complicado, aunque hay signos de mejoría. En marzo, el Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL mostró un ligero aumento del 0,6% interanual, luego de ocho meses de retrocesos. Sin embargo, la caída acumulada para el primer trimestre fue del 2,3%.

Datos recientes destacan avances en la producción de químicos, plásticos y la refinación de petróleo, marcando los niveles más altos desde 2008 en el primer trimestre del año.

Desempeño del Sector Agropecuario

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) reportó una caída del 2,4% en marzo, aunque aún se sitúa en niveles altos comparado con años anteriores, mostrando un incremento interanual del 18%.

Mientras que las labores agrícolas enfrentaron dificultades por el clima, la molienda de soja y girasol mostraron un crecimiento, contribuyendo a la tendencia general positiva del sector.

Construcción en Ascenso

El Índice Construya (IC) reveló un aumento del 1,3% en marzo, alcanzando un total de 11,1% por encima del año anterior. A pesar de esta mejora, los niveles se encuentran un 25% debajo de períodos más prósperos.

A medida que se estabiliza el entorno macroeconómico, se anticipa una recuperación gradual de la demanda durante el próximo año.