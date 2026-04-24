EE.UU. incrementará apoyo en seguridad para Argentina, revela funcionario de Trump

La colaboración entre Estados Unidos y Argentina se intensificará con un crecimiento en los recursos y entrenamiento en temas de seguridad y control de armas.

En una reciente conferencia de prensa, el subsecretario de Estado de EE.UU. para el Control de Armas y la Seguridad Internacional, Thomas Di Nanno, anunció que se espera un aumento significativo en el envío de especialistas y recursos de entrenamiento hacia Argentina. Este movimiento resalta un compromiso renovado en la lucha contra el terrorismo y el crimen transnacional.

Compromiso con la Seguridad y el Combate al Terrorismo

El anuncio se llevó a cabo en la residencia diplomática estadounidense, donde Di Nanno expresó su preocupación por la creciente influencia de China, aunque subrayó que no lo ve como un adversario. Durante sus declaraciones, hizo hincapié en la importancia de fortalecer la cooperación entre ambos países en áreas de seguridad.

Reuniones Clave en Argentina

Di Nanno se reunió con figuras clave del gobierno argentino, incluyendo el jefe de la Secretaría de Inteligencia, Cristian Auguadra, y ministros de Defensa y Seguridad. Durante su visita, también tuvo la oportunidad de honrar la memoria de las víctimas del atentado a la AMIA en 1994, manifestando su admiración por el compromiso argentino con la conmemoración de estos eventos.

Complicidad de Hezbollah y el Papel de Irán

En su discurso, Di Nanno afirmó que Hezbollah, en colaboración con Irán, ha estado relacionado con actos de terrorismo. Reconoció además la firme postura de Argentina bajo la administración de Javier Milei, quien ha calificado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní como un grupo terrorista y ha declarado “persona non grata” al ex encargado de negocios de Irán en Argentina, Mohsen Soltani Tehrani.

Entrevista Abierta a la Prensa

Durante la rueda de prensa, Di Nanno se mostró accesible, respondiendo a diversas preguntas de los periodistas. En particular, se le inquirió sobre el compromiso de ambas naciones en la reducción de armas nucleares y la colaboración en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Aumento de Recursos y Transferencia de Conocimientos

El subsecretario confirmó que habrá una ampliación en el envío de recursos y especialistas a Argentina, lo que incluye entrenamiento y tecnología. Esta colaboración no solo busca fortalecer la seguridad interna, sino también mejorar las capacidades operativas en prevención y respuesta ante amenazas.

Desafíos de Seguridad en la Infraestructura Nacional

Un tema central en la conversación fue la infraestructura china en Argentina y su potencial impacto en la seguridad nacional. Di Nanno enfatizó que la estrategia de EE.UU. es evitar que países como China se conviertan en bases para actividades hostiles en el continente.

Un Futuro Colaborativo

La relación entre Estados Unidos y Argentina se perfila como un eje central en la estrategia de seguridad en la región. Ambos países buscarán equilibrar sus intereses comerciales y de seguridad, con la esperanza de construir un futuro más seguro y cooperativo.