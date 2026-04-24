IDEA renueva su Directorio para fortalecer su voz ante el auge extractivista

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) se renueva con un directorio estratégico que busca fortalecer su influencia en una economía que se redefine.

En el marco de una economía en transformación, donde algunos sectores avanzan con mayor rapidez que otros, el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) ha decidido reestructurar su directorio para el período 2026/2027. La nueva composición del organismo evidencia un enfoque renovado centrado en la colaboración entre los sectores industrial, de consumo y tecnológico.

El nuevo directorio, conformado por 35 miembros, busca amplificar la voz de la “economía tradicional”, que representa la mayoría del Producto Bruto Interno (PBI) y el empleo privado del país. Junto a la reafirmación de Santiago Mignone en la presidencia y un equipo ejecutivo diverso, esta estrategia responde a la necesidad de articular un discurso unificado ante los cambios propuestos por la gestión de Javier Milei.

Fortaleciendo el Lobby Multisectorial

La nueva dirección de IDEA ha incorporado a destacadas figuras del ámbito empresarial, como Federico Amos de Acindar y Verónica Andreani de Andreani, quienes aportan una perspectiva crucial en áreas como logística, acero, agro y telecomunicaciones. Esta renovación busca generar un frente común para enfrentar los desafíos de competitividad y la caída en la demanda interna, en contraposición a la prosperidad que viven sectores como el energético y minero.

Sin embargo, ha sorprendido la notable ausencia de grandes operadoras de energía y minería en la nueva conformación, a excepción de Javier Martínez Álvarez, de Tenaris, quien, como parte del grupo Techint, trae consigo conexiones con el sector energético.

Un Enfoque en Competitividad y Productividad

Con esta remodelación, IDEA se distancia de su tradición meramente consultiva y se posiciona como un actor relevante en la lucha por la rentabilidad. Mignone define el plan para los próximos años, afirmando: “Nuestra misión es seguir fomentando diálogos y propuestas que fortalezcan el sector privado y contribuyan al desarrollo sostenible de la Argentina”.

“Trabajamos con una agenda que favorezca la competitividad, la inserción internacional y la productividad empresarial”, concluyó el presidente de IDEA, marcando un nuevo rumbo para la institución.