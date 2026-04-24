Taylor Swift y Bad Bunny: Líderes Históricos en Escuchas de Spotify

En su vigésimo aniversario, Spotify revela un análisis que sitúa a Taylor Swift y Bad Bunny como los artistas más escuchados en la historia de la plataforma. Un informe que destaca no solo a estas estrellas, sino también la transformación del gigante del streaming a lo largo de los años.

Spotify ha cumplido dos décadas de revolución musical y ha compartido un informe que detalla el consumo de audio desde su inicio en 2006. Los datos muestran cómo Taylor Swift y Bad Bunny se destacan por encima de otros grandes nombres de la industria musical.

Los Artistas Más Escuchados de la Historia

El análisis de Spotify: 20 Years of Sound revela que Taylor Swift ha logrado superar a sus competidores en el total de reproducciones acumuladas. La artista ha mantenido su relevancia gracias a lanzamientos frecuentes, consolidándose como el símbolo del pop estadounidense. Durante la última década, su música ha resonado en la cima de las listas.

Por su parte, Bad Bunny se ha establecido como un ícono de la música hispana, alcanzando el clímax de su popularidad entre 2020 y 2022. Con su estilo urbano, logró triunfar no solo en audiencias de habla hispana, sino que también resonó en mercados anglosajones, lo que evidencia la profunda influencia del género urbano.

La Evolución de Spotify en Dos Décadas

Desde su lanzamiento en octubre de 2008, Spotify ha cambiado radicalmente su enfoque. La diversificación hacia podcasts y audiolibros ha sido clave. Con adquisiciones como Gimlet Media y Anchor, la compañía ha logrado ampliar su oferta y reducir su dependencia de las discográficas, logrando así un aumento en el tiempo que los usuarios pasan en la plataforma.

El informe muestra que el consumo de contenido hablado ha alcanzado un 25% del tiempo total diario de uso, indicando un cambio significativo hacia una plataforma de audio global. La popular función Spotify Wrapped también ha transformado la manera en que los usuarios comparten sus preferencias anualmente en redes sociales.

Un Cambio en el Modelo de Monetización

Con la implementación del sistema Freemium, Spotify ha captado millones de usuarios gratuitos, muchos de los cuales han optado por suscribirse a planes pagos. Este modelo ha permitido a la compañía obtener la mayor parte de sus ingresos de suscripciones mensuales.

Además, el crecimiento en mercados emergentes, especialmente en América Latina, ha elevado los números globales. Países como Brasil y México se han convertido en grandes consumidores de música latina, gracias a acuerdos estratégicos con proveedores de telecomunicaciones locales.