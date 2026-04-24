Congresistas se suman a protesta por la cena de ‘oligarcas’ para Trump organizada por los Ellisons

Título: Protestas en el National Mall contra la cena de David Ellison en honor a Trump

Bajada: Cientos de manifestantes, incluyendo legisladores, se congregaron el jueves en el National Mall para expresar su oposición a una cena organizada por el CEO de Paramount Skydance, David Ellison, que busca celebrar la Primera Enmienda mientras honra al expresidente Trump.

Cientos de manifestantes hicieron sentir su voz en el National Mall este jueves, en un acto de protesta dirigido contra una cena “íntima” que David Ellison, CEO de Paramount Skydance, realizó para celebrar la Primera Enmienda y rendir homenaje a la administración de Trump. La polémica cena, que contó con la presencia del propio exmandatario, fue vista por muchos como un reflejo de la cercana relación entre los Ellison y el círculo más íntimo de la Casa Blanca.

Controversia en torno a la Cena

La cena se llevó a cabo en un momento crítico, ya que la administración de Trump está evaluando la posible aprobación de una fusión de $110 mil millones entre Paramount y WarnerBros Discovery. Ello ha suscitado diversas críticas y preguntas sobre la influencia de los Ellison en las decisiones políticas que afectan a la industria de los medios.

Manifestaciones de Protesta

Durante la protesta, el representante estadounidense Jamie Raskin, conocido por su oposición a la influencia de los Ellison en CBS News, describió el evento como “una cena de oligarchas para Donald Trump”. En su discurso, Raskin resaltó las implicaciones de este tipo de encuentros: “Nos reunimos aquí porque en el edificio detrás de nosotros, David Ellison está celebrando con el presidente Trump, estrechando lazos en un esquema de fusión que lleva a cabo desde hace años”.

Reacciones en el Congreso

Las críticas no solo vinieron de Raskin. Becca Balint, representante demócrata de Vermont y miembro del subcomité antimonopolio de la Cámara, enfatizó: “Mientras nosotros exigimos responsabilidad, ellos están celebrando el poder y la corrupción dentro”. Esta dicotomía de intenciones está generando un fuerte debate sobre la ética en los medios y la política americana.

El Futuro de la Fusión

Los protestantes, apoyados por expertos en antimonopolios, se mostraron optimistas sobre la posibilidad de bloquear esta fusión. Algunos ya vislumbran una demanda por parte de un bloque de fiscales estatales como la vía más viable para detener el avance de esta controversia. Norm Eisen, fundador de Democracy Defenders Action, comparó la cena con un insulto a la Primera Enmienda: “Honrar a la administración de Trump en estos términos es como celebrar la libertad de expresión a través de una quema de libros”.

El clima de tensión y expectativa se siente en el aire. Lo que estaba programado como una celebración en la Casa Blanca se ha convertido en un campo de lucha entre el poder y la justicia.