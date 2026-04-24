Surcos S.A.: El holding que previene el efecto dominó del default

La reciente clausura de la instancia penal en los Tribunales Federales de Santa Fe representa un cambio de rumbo significativo para Surcos S.A.. Aunque la absolución de su directiva brinda un respiro, la atención se centra ahora en la delicada situación financiera que atraviesa la empresa.

Tras confirmar que no se presentarán apelaciones por el sobreseimiento de sus líderes, la firma se libera de acusaciones de estafa financiera. Sin embargo, este alivio legal expone una realidad preocupante: la estructura patrimonial de Surcos es tan frágil que la caída de la empresa matriz podría arrastrar a todo su grupo de subsidiarias, que han operado de manera unificada durante más de dos décadas.

Cierre del Capítulo Penal: Un Nuevo Comienzo para la Empresa

Los abogados de la empresa han declarado que el cierre del caso penal es «irreversible». La ausencia de objeciones por parte de la Fiscalía y del organismo regulador tras la declaración del fallo inicial permite a Sebastián Calvo y a Surcos enfocarse en contener el “efecto dominó” del incumplimiento de pagos que amenaza con desmantelar la amplia red internacional de subsidiarias que han construido a lo largo de los años.

Una Red Empresarial en Crisis: Las Consecuencias del Default

Con el caso penal cerrado, el foco se desplaza al expediente comercial. Un informe dado a conocer por los síndicos reveló una “decisión estratégica común” que ha borrado las barreras entre las distintas filiales del grupo. Este informe indica que la agroindustrial no actúa de manera independiente, sino que forma parte de un engranaje en el que la “dirección unificada” ha posibilitado movimientos monetarios y garantías cruzadas. Esta estructura, encabezada por Sebastián y Carlos Hugo Calvo, ha permitido a la firma operar como una sola entidad, concentrando los riesgos financieros a niveles alarmantes.

La Estructura del Holding: Un Empoderamiento Familiar

El grupo empresarial, encabezado por Surcos International LLC, con sede en Estados Unidos y controlado completamente por Calvo, posee una parte significativa de Surcos S.A. y de otras firmas como Mundo Surcos S.A. Esta estructura se extiende hacia países como Paraguay, Bolivia y Colombia, evidenciando una red de poder donde la participación activa de miembros de la familia Calvo asegura un control centralizado de hace más de 20 años.

En el ámbito local, las empresas vinculadas como Surcos Cereales S.A. y Alfa Agro S.A.U. crean un entramado que, si bien permite cierta flexibilidad operativa, ha resultado en una acumulación de deudas que hoy muestra serias dificultades para ser separadas. Los informes destacan que la liquidez de Surcos S.A. es alarmantemente baja, representando menos del 1% de sus pasivos corrientes y forzando una dependencia total de financiamiento interno que ahora está bajo la lupa.

Deuda en Aumento y Desafíos por Venir

Las cifras son contundentes; el pasivo consolidado de la empresa asciende a más de 51 millones de dólares y más de 27 mil millones de pesos en deudas eventuales. Esta carga monumental obliga a Surcos a considerar un acuerdo preventivo para reestructurar su deuda. La gran tarea será convencer a sus acreedores de que la “unificación económica”, que antes era un factor de éxito, puede transformarse en un motor para la recuperación empresarial.

Una Lucha Contra el Tiempo y Por la Transparencia

Expertos advierten sobre la fragilidad de las operaciones internas. Aunque no se han enfrentado a mayores reproches en esta fase, cualquier revocación podría complicar el escenario si el concurso preventivo no resulta exitoso. Este contexto obliga a los accionistas a ser transparentes respecto a los activos en las distintas empresas satélites, aumentando la presión sobre la administración del grupo.

En este nuevo panorama, la supervivencia de Surcos S.A. dependerá de su habilidad para negociar efectivamente. La empresa abandona el riesgo legal, pero ahora enfrenta el desafío de asegurar las mayorías necesarias que respalden su plan de pagos. Con una deuda que supera las expectativas y una caída en ventas del 24%, el grupo Calvo deberá demostrar que la estabilidad de su red internacional puede consolidar su compromiso ante proveedores y socios locales.