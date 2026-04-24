Empresas evalúan estrategias ante la incertidumbre de la reforma laboral

Reforma Laboral: Nuevas Normativas y su Impacto en las Empresas Argentinas

La reciente reactivación de la reforma laboral en Argentina genera un intenso debate sobre sus implicaciones para la gestión empresarial. La jornada de análisis organizada por la Cámara de Servicios Generales y Afines (CA.SE.GE.) permitió explorar los aspectos más relevantes de esta normativa.

Desentrañando los Ejes de la Reforma

En un evento dirigido por la abogada laboralista Silvina Scarimbolo, se abordaron cambios significativos que afectan la dinámica laboral, tales como la tercerización, el banco de horas y el fondo de cese. Scarimbolo destacó que la reforma busca ofrecer mayor previsibilidad jurídica para las empresas.

Tercerización: Un Cambio Clave

Uno de los aspectos más destacados fue la modificación en el régimen de responsabilidad relacionado con la tercerización. Según Scarimbolo, ahora las empresas que cumplan con el control adecuado de la documentación no enfrentarán responsabilidad solidaria en juicios laborales, lo que brinda una mayor seguridad en la operación.

Banco de Horas: Flexibilidad Laboral

La incorporación del banco de horas se presenta como una herramienta útil para ajustar la jornada laboral a las necesidades productivas. Este enfoque permite a las empresas gestionar mejor los recursos humanos y adaptarse con mayor agilidad a los ciclos de producción.

Fondo de Cese Laboral: Un Cambio Radical

Scarimbolo también se refirió al fondo de cese laboral, describiéndolo como un cambio significativo en la gestión de indemnizaciones. Este nuevo enfoque será especialmente beneficioso para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que a menudo enfrentan desafíos económicos en estos casos.

La Relevancia de la Claridad en un Escenario Judicial Cambiante

La abogada enfatizó la necesidad de que las empresas actúen con información precisa para evitar riesgos. Muchos artículos de la reforma ya están vigentes, y es esencial que los empresarios comprendan cuáles son operativos actualmente.

Nuevo Contexto Legal Tras la Decisión Judicial

Este evento coincidió con una fecha crítica, ya que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló una medida cautelar que suspendía más de 80 artículos de la reforma, restableciendo su vigencia en medio del debate judicial en curso.

Preocupaciones del Sector Empresarial

Lucas Dagatti, presidente de CA.SE.GE., expresó su inquietud respecto a la falta de criterios unificados sobre temas complejos como las indemnizaciones y el fondo de cese laboral. Según él, esta incertidumbre se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para las empresas argentinas.

Mirando Hacia el Futuro: Herramientas para la Toma de Decisiones

CA.SE.GE. busca brindar recursos útiles a las empresas en este entorno cambiante. La organización promete continuar con jornadas formativas que enfatizan la innovación y la tecnología en el ámbito laboral, garantizando que las empresas estén mejor preparadas para adaptarse a las nuevas normativas.