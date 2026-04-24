Francia rinde homenaje nacional a soldado caído en Líbano: Video

El ministro de Defensa de Francia, Catherine Vautrin, participó el jueves de una emotiva ceremonia en Montauban en honor a los soldados que perdieron la vida en un ataque contra las fuerzas de paz en Líbano.

El sargento de primera Florian Montorio, perteneciente al 17º Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de Montauban, falleció tras un ataque armado que sufrió la fuerza de mantenimiento de paz de la ONU, UNIFIL, en el sur de Líbano durante el fin de semana. En un trágico giro de eventos, el presidente francés Emmanuel Macron también anunció el miércoles la muerte del cabo Anicet Girardin, quien sucumbió a sus heridas.

Detalles del Ataque

Durante la ceremonia, Vautrin reveló que los soldados franceses estaban desactivando un artefacto explosivo improvisado cuando fueron sorprendidos por un intenso fuego de la agrupación Hezbollah, que se encontraba emboscada a corta distancia. Este ataque ha despertado la alarma tanto en Francia como a nivel internacional.

Responsabilidad y Reacciones

Tanto Macron como la misión de la ONU han señalado a Hezbollah como responsable del ataque. Sin embargo, la mencionada agrupación ha negado cualquier implicación en el incidente, lo que suma tensión a la situación en la región.