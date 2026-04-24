Clima en Sevilla: Temperaturas para el 24 de abril

Descubre qué tiempo te espera en Sevilla este 24 de abril, donde el sol podría dar paso rápidamente a la lluvia. Mantente informado para disfrutar al máximo de tu día.

A medida que el cambio climático transforma nuestra relación con el tiempo, anticipar las variaciones meteorológicas se vuelve esencial. El pronóstico para Sevilla este 24 de abril es el siguiente:

Temperaturas y Precipitaciones a lo Largo del Día

Durante las horas diurnas, la temperatura máxima alcanzará los 24 grados Celsius. Se espera una probabilidad de lluvia del 25%, con cielo completamente nublado y ráfagas de viento que podrían llegar a los 22 kilómetros por hora.

Condiciones Nocturnas

Al caer la noche, la temperatura desciende a 14 grados. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 25%, aunque la nubosidad será del 93%, con ráfagas de viento de hasta 24 kilómetros por hora.

Clima en Sevilla: Características Generales

Sevilla, ubicada en el sur de España, tiene un clima mediterráneo, caracterizado por veranos calurosos y secos, y inviernos suaves y lluviosos. Con una temperatura promedio de 19.2 grados Celsius, es considerada una de las zonas más cálidas de Europa continental.

Estadísticas Climáticas

El mes más caluroso es julio, donde las temperaturas pueden superar los 40 grados Celsius. Las lluvias son más frecuentes de octubre a abril, siendo diciembre el mes más lluvioso, con aproximadamente 51 días de precipitaciones al año. La nieve es un fenómeno raro en Sevilla, contabilizándose pocas ocasiones en la historia reciente.

Mejor Época para Visitar Sevilla

Para disfrutar de actividades al aire libre, los periodos más recomendados son desde finales de marzo hasta finales de junio y de mediados de septiembre a finales de octubre. Durante estas estaciones, el clima es más ameno.

Temperaturas Extremas Registradas

Las temperaturas extremas en Sevilla han llegado a -5.5 °C en febrero de 1956 y hasta 46.6 °C en julio de 1995, situándose estas cifras entre las más elevadas jamás registradas.

Una Mirada al Clima en España

España es notoriamente soleada, con un promedio de 3000 horas de sol al año. El clima se clasifica en varias categorías, sendo las cuatro más predominantes: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

Características de los Climas Españoles

El clima oceánico, que se presenta en el noroeste, se caracteriza por inviernos frescos y veranos templados. En contraste, el clima mediterráneo presenta inviernos suaves y veranos cálidos. Las diferencias entre los tipos de clima permiten una variedad de experiencias durante el año, siendo ideal la primavera y el otoño para disfrutar al aire libre.

Con el calor en su apogeo durante julio y agosto, y con temperaturas más frescas en enero y febrero, el clima en España ofrece una rica diversidad que encantará a sus visitantes y habitantes.