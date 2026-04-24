Victoria Villarruel sufre otro revés judicial: desestiman su denuncia contra Luis Petri por «golpista»

La vicepresidenta argentina enfrenta un nuevo tropiezo en su búsqueda de justicia tras la denuncia contra el diputado Luis Petri, quien la tildó de "golpista". La Justicia ha descartado la acusación al no encontrar elementos que configuren un delito.

La situación judicial de Victoria Villarruel se complica tras el fallo del juzgado federal número 2, dirigido por el juez Sebastián Ramos. Este dictó que la denuncia presentada contra Luis Petri, exministro de Defensa y actual diputado libertario, carece de fundamento por inexistencia de delito.

El Contexto de la Denuncia

Villarruel había presentado su acusación argumentando haber sido víctima de calumnias e injurias, además de mencionar supuestos atentados contra el orden público y amenazas de rebelión. En su planteo, la vicepresidenta aludía al artículo 213 bis del Código Penal, el cual aborda la coerción ideológica.

La Decisión Judicial

El juez Ramos se alineó con el dictamen del fiscal Ramiro González, quien afirmó que las manifestaciones de Petri se enmarcan dentro del derecho a la libre expresión y la crítica política. Según el fallo, las palabras del diputado no cumplen con el umbral necesario para ser consideradas una amenaza al sistema democrático, tal y como sostenía Villarruel.

Libertad de Expresión en Debate Político

El juez subrayó que, si se avanzara en esta acción penal, se trataría de un uso desmesurado del poder estatal sobre opiniones públicas y críticas. La resolución reafirma el principio de «ultima ratio» en el ámbito penal, priorizando la libertad de expresión en el contexto político.

Reacciones y Cruces en Redes Sociales

Tras la resolución judicial, Petri intensificó sus críticas hacia Villarruel, calificando la denuncia de «sin sentido» y sugiriendo que busca atención mediática. En medio de esta contienda, el diputado expresó su enfoque en trabajar para el éxito del gobierno de Javier Milei.

Intercambios en Redes Sociales

Las tensiones entre ambos políticos se avivaron en la plataforma X, donde Villarruel se refirió a Petri como «vecina chusma», y él a su vez reafirmó su percepción de ella como «golpista».

Insinuaciones de Corrupción

Villarruel no solo replicó a Petri, también mencionó cuestiones relacionadas con la gestión de IOSFA, insinuando que su rival dejó a muchos militares y sus familias sin atención médica adecuada. Esta crítica se basa en la percepción de un desfalco en la obra social bajo su administración.

El cruce verbal entre estos políticos suma un nuevo capítulo a la agitada atmósfera política en Argentina, donde las acusaciones y la defensa de la libertad de expresión se entrelazan en cada declaración pública.