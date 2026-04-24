Warren Buffett Impacta el Mercado: Vende el 80% de Sus Acciones en Amazon

El renombrado empresario Warren Buffett ha tomado una decisión impactante al deshacerse de una parte significativa de su inversión en Amazon, generando discusión en los círculos financieros.

Una decisión audaz en su último trimestre como CEO

Warren Buffett, el aclamado líder de Berkshire Hathaway, ha vendido aproximadamente el 80% de su participación en Amazon, lo que equivale a más de 7 millones de acciones valoradas en alrededor de 1.800 millones de dólares en el último trimestre de 2025.

Este movimiento, realizado durante su gestión como CEO, se destaca como una de las reducciones más significativas en su portfolio, reflejando un cambio estratégico hacia inversiones más tradicionales y predecibles.

Un cambio de rumbo: Buffett se aleja de las grandes tecnológicas

Buffett había hecho su entrada en Amazon relativamente tarde, en 2019, y había admitido previamente haber cometido un «error» al no invertir antes en el gigante del comercio electrónico.

Sin embargo, esta reciente decisión ha reducido su tenencia de 10 millones de acciones a solo poco más de 2 millones, representando una venta de aproximadamente el 77% de su participación, un movimiento que ha captado la atención del mercado.

Warren Buffett se deshizo del 77% de las acciones que Berkshire Hathaway mantenía en Amazon.

Inversiones estratégicas en sectores más estables

Junto a la reducción en Amazon, Buffett ha disminuido su exposición a Apple, aunque sigue siendo la principal inversión de su conglomerado, con más de 59.000 millones de dólares invertidos. En el lado opuesto, ha aumentado su participación en empresas como Chevron y Chubb, reafirmando su interés en sectores energéticos y aseguradores.

Nuevas apuestas en el mercado mediático

Uno de los movimientos más notables fue la apertura de una nueva posición en The New York Times Company, con la adquisición de más de 5 millones de acciones por cerca de 350 millones de dólares. Esta inversión se alinea con la estrategia clásica de Buffett de buscar negocios con ingresos estables y marcas consolidadas.

Reconfiguración de un portafolio para el futuro

La decisión de reducir su inversión en Amazon no debe interpretarse como un rechazo al negocio, sino más bien como una reconfiguración del portafolio para optimizar ganancias en un contexto de valuaciones significativas.

Se especula que Buffett busca preparar el terreno para su sucesor, Greg Abel, brindándole un portafolio más equilibrado, menos centrado en apuestas tecnológicas de alto riesgo, lo cual podría ser clave en el futuro de Berkshire Hathaway.