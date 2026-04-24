Los argentinos reducen su consumo de carne vacuna en 5 kilos anuales por el aumento de precios

En el último año, los argentinos han reducido su consumo de carne vacuna de 49,5 a 44,5 kilos por persona, impulsados por el aumento de precios. Un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) revela las cifras detrás de este cambio en los hábitos alimenticios.

El notable descenso en el consumo de carne vacuna se relaciona directamente con la elevada inflación que alcanzó un 33% en el país, mientras que el precio de la carne se disparó en un 64%. En comparación, la carne de cerdo sólo aumentó un 25% y los lácteos un 13%.

La confianza del consumidor se desplomó un 5,7% en abril, alcanzando su nivel más bajo en meses.

El Cambio en los Hábitos de Consumo

Miguel Schiariti, de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina (CICCRA), aclara: “Con el precio de un kilo de carne vacuna, se pueden adquirir cuatro kilos de pollo o casi tres de cerdo”.

La economista Antonella Semadeni añade que “la diferencia de precios ha llevado a muchas familias a optar por el cerdo, cuyo consumo ha aumentado en un kilo y medio, alcanzando los 19,3 kg por persona”.

Impactos de la Guerra y Costos Logísticos

No solo las condiciones del mercado interno están influyendo en los precios, sino también el contexto global. La guerra en Medio Oriente ha incrementado los costos en alimentos básicos, especialmente debido al bloqueo del Estrecho de Ormuz, que afecta los precios de combustibles y, por supuesto, de los fletes.

Los costos representan un 51% del precio de la carne, 61% del pan y 71% de la leche. Estas cifras podrían seguir en aumento debido al crecimiento de los precios del combustible y de insumos agrícolas como la urea.

“En el actual clima de conflicto, el primer costo que se incrementará es el de los fletes, que representan el 6% del costo del sachet de leche y el 8% en los costes del agricultor de trigo”, explica Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA.

“Los aumentos en logística repercutirán en los precios y las ganancias de los productores”, asegura.

La Carga Impositiva en la Mesa de los Argentinos

Un dato significativo del informe revela que el Estado se queda con una parte importante del presupuesto de los consumidores en cada compra. En el caso de la carne, pan y lácteos, “$1 de cada $4 que gastamos van destinados a impuestos”, destaca María Luz Silvetti, economista de FADA. “Por cada cuatro bollitos de pan, uno corresponde a tributos”, añade.

De esta carga total, el 70% son tributos nacionales, principalmente el IVA, mientras que el resto se distribuye entre impuestos provinciales y municipales.

Radiografía del Costo de los Alimentos

El informe también desglosa la cadena de valor, dejando claro que el precio final no es una cifra aleatoria, sino el resultado de múltiples factores. Para la carne de vaca, el maíz representa solo el 6% del precio final, mientras que el trigo apenas el 10% en el caso del pan. El resto se distribuye entre costos de logística, energía, mano de obra e impuestos.

Estructura del Costo de la Carne y Otros Productos

En el caso de la carne, un 51% corresponde a costos, 28% a impuestos y 21% a ganancias. “Para alcanzar los cortes que compramos, hay un proceso largo y costoso que abarca el desarrollo de la tierra, sanidad, alimentación, transporte y personal”, señala Fiorella Savarino, economista de FADA.

En cuanto al pan, la estructura es similar: el 61% son costos de producción, 24% son impuestos y 15% ganancias. Desde la producción del trigo al consumo, la moda de panadería se lleva el 65% del precio final.

Por último, en la leche, el 71% del costo se destina a producir, 26% a impuestos y solo 3% a ganancias, dividiéndose el costo entre el tambo (27%), la industria (24%), el comercio (23%) y los impuestos (26%).