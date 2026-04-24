EE. UU. e Irán intensifican la captura de barcos en el tenso estancamiento de Hormuz

La naval estadounidense intensifica sus acciones en el océano Índico al incautar un tanquero involucrado en el contrabando de petróleo iraní, lo que agrava el enfrentamiento marítimo que se prolonga entre ambas naciones.

Este jueves, el ejército de los Estados Unidos confiscó el tanquero *Majestic X*, relacionado con el tráfico de crudo iraní, marcando una escalada en la ya tensa situación en la región. La incautación tuvo lugar tras el ataque de Irán a tres barcos en el estratégico Estrecho de Ormuz, donde capturaron dos de ellos.

Detalles de la Incautación

El Departamento de Defensa estadounidense divulgó imágenes de la operación, donde se aprecian tropas en la cubierta del buque. Los responsables recalcaron que la marina norteamericana seguirá con sus operaciones para desmantelar redes ilícitas y detener embarcaciones que apoyen a Irán en cualquier parte del océano.

Ubicación del *Majestic X* y Antecedentes

Las últimas posiciones del *Majestic X*, un tanquero registrado en Guyana, indicaron que se encontraba en el océano Índico, entre Sri Lanka e Indonesia. Este buque había sido previamente sancionado por las autoridades estadounidenses en 2024, cuando llevaba a cabo actividades de contrabando de petróleo iraní, violando las sanciones impuestas a la República Islámica.

Reacción Irani

Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de Irán sobre la reciente incautación. Sin embargo, la Guardia Revolucionaria Iraní mostró su respuesta al emitir un video donde se evidencia la captura de varias embarcaciones en el Estrecho de Ormuz, alegando que dos barcos de carga fueron tomados por la fuerza.

Tensiones Diplomáticas y Económicas

Las negociaciones en torno a la situación en el Estrecho de Ormuz están estancadas, mientras funcionarios iraníes, incluido el presidente del Parlamento, enfatizan que abrir la ruta marítima es “imposible” mientras persista el bloqueo naval estadounidense. Acusan a Washington de ser el principal obstáculo para un diálogo constructivo.

Iraquíes Reclaman Perturbación de la Navegación

Adicionalmente, el vice portador del Parlamento iraní afirmó que su país había comenzado a recaudar tarifas de tránsito de los barcos que navegan por el estrecho, depositando las primeras ganancias en el banco central. Esto subraya una estrategia económica que busca fortalecer su posición en la región.

Restablecimiento de la Navegación: Un Horizonte Lejano

Funcionarios estadounidenses advierten que la normalización del tráfico marítimo en la zona podría tardar. El Pentágono estima que podría llevar hasta seis meses despejar las minas navales iraníes, y las proyecciones sugieren que la recuperación del tráfico comercial será gradual. Propietarios de barcos y aseguradoras podrían necesitar semanas para adaptarse a un nuevo ambiente operativo, independientemente de un posible acuerdo de paz.

Según estudios de Rystad Energy, una vez que concluya el conflicto, se requeriría un plazo adicional de seis a ocho semanas para reajustar la flota mundial de tanqueros, lo que resalta la incertidumbre que prevalece en las rutas marítimas de esta estratégica región.