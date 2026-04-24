El Ecosistema Digital: Centro del Debate sobre la Inteligencia Artificial

Argentina se Prepara para la Revolución de la Inteligencia Artificial

El Argentina Digital Summit ha puesto de relieve la urgencia de construir un ecosistema sólido que potencie la conectividad y cierre la brecha digital. Los expertos coinciden en la importancia de contar con infraestructura, talento y políticas públicas para el avance de la inteligencia artificial (IA).

Transformando el panorama tecnológico “Hemos superado años de obstáculos regulatorios para establecer un modelo basado en la apertura, la simplificación y la competencia”, afirmó Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Un futuro prometedor para la IA El desafío es “convertir a Argentina en un gran desarrollador de tecnología aplicada y soluciones de inteligencia artificial”, añadió el funcionario. Genua también anunció el próximo lanzamiento del satélite de observación terrestre SABIA-Mar para el año siguiente y el avance hacia el tercer satélite geoestacionario de Arsat (SG1), actualmente en construcción y programado para 2028.

Avances en conectividad y su relevancia El interventor de ENaCom, Juan Martín Ozores, destacó los progresos en conectividad y el papel crucial de la IA. “La IA es el gran acelerador de esta nueva era”, afirmó, presentando datos sobre el mercado que evidencian la robustez de la conectividad en Argentina: 13 millones de accesos de banda ancha fija, con 6,2 millones utilizando fibra óptica y 64,5 millones de accesos móviles, reflejando una penetración del 139%.

Desafíos económicos y oportunidades en la región Sin embargo, la IA también plantea la necesidad de financiar la infraestructura que respalde su crecimiento, especialmente en un contexto de alta demanda de capacidad de red. “Estamos ante una tormenta perfecta; los ingresos del sector no están alineados con el aumento de la demanda, mientras que las inversiones necesarias son cada vez mayores”, alertó Roberto Nobile, CEO de Personal.

Un cambio en el tráfico de datos Nobile comentó que la IA provoca un aumento exponencial en el tráfico de datos, exigiendo un rediseño de las redes para incrementar su capacidad. “Esto afecta no solo al núcleo de las redes, sino también al último tramo donde se materializa la experiencia del cliente”, subrayó.

La conectividad como un ecosistema El CEO de Personal también mencionó que ya no se puede pensar en el desarrollo de conectividad de modo fragmentado. “No podemos hablar solo de redes fijas, móviles o satelitales; debemos concebirlo como un ecosistema integral. La fortaleza de este ecosistema depende de la sostenibilidad de todos sus componentes”, explicó.

Consolidación en la industria Ante este panorama, Nobile señaló que una de las respuestas globales a nivel industrial ha sido la consolidación de operadores para aumentar la escala y eficiencia, y así sostener el nivel de inversiones requeridas por la rápida evolución tecnológica.

Desbalance en la cadena de valor digital Además, el ejecutivo advirtió sobre el desequilibrio en la cadena de valor digital, donde gran parte de los ingresos generados por el aumento en el tráfico se concentra en grandes plataformas globales, lo que representa un desafío para la sostenibilidad de las inversiones en infraestructura.

Nuevas temáticas en el horizonte Durante el encuentro, otros panelistas discutieron sobre la economía digital en el país, la expansión de la IA, la protección de usuarios en entornos digitales y la evolución hacia redes más eficientes y sostenibles.