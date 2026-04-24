EE.UU. lanza nueva regulación para simplificar pagos con criptomonedas

El Congreso estadounidense avanza con un proyecto de ley que impulsa la adopción de criptomonedas en el sector financiero, buscando modernizar los métodos de pago y reducir costos para consumidores y empresas.

El Congreso de Estados Unidos ha presentado un ambicioso proyecto de ley bipartidista llamado Acceso a los pagos y eficiencia para el consumidor (PACE Act). Esta legislación está diseñada para revolucionar la infraestructura de pagos del país, además de facilitar el uso controlado de criptomonedas en transacciones cotidianas.

Nueva Regulación para Facilitar el Acceso a Criptomonedas

La propuesta contempla otorgar acceso directo a los sistemas de pago de la Reserva Federal a empresas fintech y de activos digitales que cumplan con requisitos de registro y supervisión. Este enfoque busca optimizar el sistema actual, considerado ineficiente debido a los múltiples intermediarios que encarecen y atrasan las transferencias digitales.

Objetivo: Modernizar y Eficientizar las Transferencias

Los representantes Sam Liccardo y Young Kim, promotores de la ley, subrayan que el proyecto pretende eliminar estas fricciones y ofrecer soluciones de pago más ágiles y competitivas, integrando las criptomonedas al ecosistema financiero tradicional.

Aspectos Clave del PACE Act

El PACE Act establece un marco federal simplificado de registro para proveedores de servicios de pago, lo que les permitiría acceder directamente a los rieles de la Reserva Federal bajo la supervisión de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC).

Medidas de Seguridad y Protección al Consumidor

Entre las disposiciones más significativas, se establece que los fondos de los usuarios deben ser totalmente respaldados y segregados, lo que minimiza su exposición a posibles riesgos operativos. Además, se implementarán auditorías regulares y mecanismos de protección en caso de insolvencia, priorizando la devolución de fondos a los consumidores.

El Congreso de EE.UU. debate una nueva norma para facilitar pagos con cripto entre empresas.

Respaldo del Sector Fintech y Cripto

La iniciativa cuenta con el apoyo de importantes organizaciones del sector, como la Blockchain Association y la Financial Technology Association. Estas entidades resaltan el potencial del PACE Act para reducir costos y mejorar la eficiencia en las transacciones financieras en el país.

Para los defensores de la propuesta, esta legislación es un paso esencial hacia la integración de activos digitales en el sistema financiero. Se considera una evolución que complementa la Ley GENIUS, aprobada en 2025, la cual estableció el primer marco federal para la regulación de stablecoins.

Proceso Legislativo en Marcha

El proyecto inicia su recorrido legislativo y deberá someterse a debate en comités, además de un periodo de comentarios públicos. Si se aprueba, este marco representaría un avance notable en la regulación de pagos digitales en Estados Unidos.