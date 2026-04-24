Albanese Criticized for Yielding to Gas Firms as Labor Rejects New Export Tax

La idea de implementar una nueva tasa del 25% sobre las exportaciones de gas se enfrenta a la oposición del gobierno australiano, generando controversia y críticas contundentes desde diversos sectores.

Respuesta del gobierno: ¿Un golpe a la industria del gas?

El gobierno de Albanese parece decidido a rechazar la creciente presión para establecer una nueva tasa sobre las exportaciones de gas en su próximo presupuesto. Esta decisión ha llevado a críticos como David Pocock a acusar al ejecutivo de ceder ante la industria gasífera.

Factores detrás de la decisión gubernamental

Fuentes indican que el gobierno ha optado por no incluir esta nueva tasa en sus planes debido a la crisis global del petróleo. Además, la estrategia del Primer Ministro, que busca mantener el suministro de combustible estable a partir de alianzas con países asiáticos, juega un papel crucial.

La postura de Albanese

En entrevistas recientes, Albanese no dejó lugar a dudas al mencionar que, aunque reconoce la demanda pública por este cambio, su enfoque se centra en la estabilidad del suministro energético.

Alternativas en el horizonte

A pesar de la negativa respecto a la nueva tasa, el gobierno no ha descartado abordar reformas menores, como el ajuste del impuesto sobre los recursos petroleros o la posibilidad de gravar las ganancias inesperadas, un tema que genera apoyo considerable dentro de la bancada laborista.

Pocock y su llamado a la acción

Pocock, senador independiente y firme defensor de una tasa sobre las exportaciones de gas, expresó su descontento hacia el gobierno, resaltando la necesidad de que los beneficios de estos recursos retornen a todos los australianos. «No podemos seguir permitiendo que se regale el gas», afirmó.

La opinión de los expertos

Diversos analistas han destacado que, mientras las compañías de gas reportan ganancias millonarias, la carga fiscal que asumen es sorprendentemente baja. Este panorama ha suscitado críticas, advirtiendo que el sistema actual favorece a los gigantes de la industria a expensas del bienestar público.

Reacciones de la oposición

El partido verde también ha manifestado su descontento, con la líder Larissa Waters afirmando que la decisión del gobierno podría permitir que las empresas de gas acumulen «beneficios obscenos en tiempos de crisis». Waters instó a Albanese a elegir un camino que priorice a la población por encima de los intereses corporativos.

Un futuro incierto para la política energética australiana

Los desafíos que enfrenta el gobierno van más allá de la aprobación de este impuesto. Con crecientes presiones de sindicatos y grupos independientes, el debate sobre la política energética y fiscal de Australia está lejos de concluir. Albanese tiene ante sí una encrucijada: priorizar el apoyo a la industria del gas o a los ciudadanos australianos.