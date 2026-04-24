Kicillof desafía a Milei: ‘Pronto se acabará esta pesadilla’

En un fervoroso acto en el Teatro Roma de Avellaneda, el gobernador Axel Kicillof se dirigió a sus seguidores asegurando que la actual crisis pronto quedará en el pasado. Su discurso fue una clara declaración de intenciones de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Acompañado por figuras destacadas como Verónica Magario y el intendente Jorge Ferraresi, Kicillof enfatizó la importancia de superar el desánimo y de demostrar que hay un camino alternativo al que propone Javier Milei. En su mensaje, buscó encender el optimismo de sus simpatizantes y reafirmar su compromiso con el futuro del país.

Un Llamado a la Acción

“A quienes ven esta noche y creen que estamos en un callejón sin salida, les digo que la pesadilla está por terminar”, afirmó Kicillof. En un tono decidido, instó a sus seguidores a trabajar activamente para construir un país diferente. “No alcanza con que las cosas vayan mal, hay que demostrar que hay alternativas. Ellos mienten y no podemos permitir que se instale la idea de que no hay otro camino”, agregó, en un claro tiro en contra de la oposición.

Confrontación Directa con Milei

El gobernador no se detuvo allí. Criticó abiertamente las políticas de Milei, señalando que “quieren desfinanciar la educación y arruinar la industria”. Kicillof propuso un cambio de enfoque: “Menos escuela austríaca y más escuela pública argentina”, enfatizando la necesidad de reivindicar la educación como pilar del desarrollo nacional.

Empoderamiento y Propuestas Concretas

Defender la educación pública, según Kicillof, no significa ignorar los problemas existentes. “No se trata de decir que todo está bien. Hay desafíos, pero la solución no es privatizar, sino invertir y ampliar”, apuntó, dejando en claro su visión de una Argentina inclusiva y productiva.

Reunión del PJ Bonaerense

Este viernes, Kicillof presidirá la primera reunión del Consejo Directivo del PJ bonaerense desde su asunción. En medio de tensiones internas, la agenda incluirá la discusión sobre el proyecto de emergencia alimentaria impulsado por Mario Ishii, lo que avivará más el fuego de la interna dentro del partido.

¿Una Nueva Era para la Salud Pública?

Antes del evento en Avellaneda, Kicillof y Ferraresi inauguraron un nuevo centro de salud en Dock Sud. “Les pregunto a los bonaerenses, ¿qué tipo de provincia quieren? ¿Una con servicios de salud renovados o una con obras paradas como las que ha dejado Milei?” enfatizó, reforzando así su estrategia de contraponer su gestión a la del actual gobierno nacional.