Reforma Laboral: Claves Actuales sobre Indemnizaciones, Vacaciones, Banco de Horas y Huelgas

La Cámara de Trabajo ha ratificado la apelación del Gobierno, reactivando los 82 artículos de la reforma laboral que habían sido suspendidos. Este regreso trae consigo modificaciones que impactan en indemnizaciones, jornadas laborales y más.

Con la reactivación del Título II de la reforma, entran en juego cambios significativos en el panorama laboral argentino, afectando tanto a empleadores como a empleados. Uno de los aspectos más destacados es el establecimiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema destinado a financiar indemnizaciones por despido.

Detalles del Fondo de Asistencia Laboral

Este fondo se nutrirá de las retenciones efectuadas por ANSES, que serán del 1% para grandes empresas y del 2,5% para Pymes. Es importante aclarar que cada empleador deberá crear una cuenta separada y específica, que será inembargable y destinada exclusivamente a las responsabilidades en caso de despido.

Cambios en las Indemnizaciones

La nueva normativa también redefine cómo se computan las indemnizaciones. A partir de ahora, elementos como aguinaldo, vacaciones y premios quedan excluidos del cálculo, lo que resultará en una disminución del monto final que recibiría un trabajador despedido en comparación con el esquema anterior.

Nuevas Normas sobre Vacaciones

Las regulaciones respecto a las vacaciones también han cambiado. Los empleadores deben conceder las vacaciones dentro del rango del 1º de octubre al 30 de abril del año siguiente, aunque se permite que ambas partes acuerden fechas alternas. Además, las vacaciones podrán fraccionarse en períodos de al menos siete días, garantizando que cada trabajador disfrute al menos una vez cada tres años de la temporada de verano.

Modificaciones en las Jornadas Laborales

La jornada laboral puede ampliarse hasta doce horas diarias, siempre que se respete un descanso mínimo de doce horas entre turnos y 35 horas de descanso semanal. Se introduce un «banco de horas», donde las horas extras podrán ser compensadas con días de descanso o reducciones en la jornada.

Antigüedad y Reincorporación Laboral

La ley también afecta la antigüedad de los trabajadores. Si alguien se reincorpora a una empresa después de dos años de haber cortado la relación laboral, su tiempo previo no se contabiliza para efectos de antigüedad.

Provisión de Servicios Esenciales Durante Huelgas

Se amplía el concepto de actividades esenciales. Ahora, el 75% del servicio deberá ser garantizado durante huelgas en sectores como telecomunicaciones, comercio y educación. Esto asegura continuidad en áreas clave para la sociedad.

Regulación de Asambleas Sindicales

Las asociaciones sindicales reconocidas legalmente podrán convocar asambleas, siempre que no perjudiquen el funcionamiento normal de la empresa. La realización de estas asambleas requerirá autorización previa del empleador.

Prórroga en el Período de Prueba

Para el personal de casas particulares, el período de prueba se extiende de tres a seis meses, dejando más tiempo tanto para los trabajadores como para los empleadores para evaluar la relación laboral.

Modificaciones en Convenios Colectivos

Las reformas también impactan los convenios colectivos, estableciendo que los convenios de mayor alcance no podrán alterar las condiciones de los convenios de menor alcance. Asimismo, se elimina la ultraactividad, lo que significa que los convenios caducarán al vencerse, sin posibilidad de continuidad automática.