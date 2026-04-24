BCRA multa a Mercado Pago y otras billeteras: ¿Cómo afectará a los usuarios?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha establecido un nuevo marco regulatorio que pone bajo estricta supervisión a las billeteras virtuales, alineando sus sanciones con las que ya aplicaba a los bancos. Este cambio marca un hito en la regulación del sistema financiero argentino.

En un movimiento significativo, el BCRA ha actualizado su régimen sancionatorio, ahora incluyendo a las billeteras virtuales dentro del mismo marco de control que rige para los bancos. A través de la Comunicación «A» 8411/2026, el organismo reforzó su fiscalización, asegurando un trato equitativo entre bancos y Proveedores de Servicios de Pago (PSP).

Igualdad de Condiciones para el Sistema Financiero

Esta resolución, que ha entrado en vigor recientemente, establece un nuevo estándar operativo, obligando a las billeteras a cumplir con exigencias similares a las de los bancos. La medida incluye a plataformas como Interbanking, COELSA, Newpay y Red Link, que ahora son consideradas infraestructuras críticas para la estabilidad financiera del país.

Un Nuevo Enfoque de Supervisión

El BCRA ha diseñado su normativa en dos grupos, diferenciando según la actividad y la importancia dentro del sistema. El Grupo A reúne a aquellos que manejen dinero o pagos, y la inclusión de billeteras significa un mayor escrutinio sobre sus operaciones.

Aumento de los Estándares Operativos

Diego Kupferberg, analista en Taquion, señala que esta norma no solo eleva los estándares de operación, sino que también introduce una asimetría reputacional, donde cualquier falla en una billetera podría tener consecuencias similares a las de un banco.

El Nuevo Marco de Sanciones

Los puntos clave de la regulación se centran en el Sistema Nacional de Pagos (SNP). Los incumplimientos que ahora pueden resultar en sanciones incluyen:

Interrupciones del servicio, demoras en las transacciones, problemas de interoperabilidad, fallas en la seguridad de la información y debilidades en la prevención de delitos, entre otros.

Un Mensaje del Regulador

Este enfoque no solo refuerza la regulación, sino que también envía un mensaje sobre la vitalidad de los pagos digitales dentro del sistema financiero. El regulador busca que la experiencia del usuario sea equivalente en bancos y billeteras, llevando a todas las entidades a un nivel de confiabilidad similar.

El Impacto en el Sector Fintech

La nueva regulación plantea desafíos particularmente para las billeteras más pequeñas, que podrían enfrentar mayores costos operativos y dificultades para cumplir con estos estándares más rigurosos. Algunos expertos indican que estas medidas podrían resultar en una consolidación del mercado, perjudicando a los jugadores menos robustos.

Desafíos y Oportunidades

A pesar de las complicaciones, algunos creen que este movimiento es parte de un proceso natural de maduración del sector fintech en Argentina. Sin embargo, la forma en que se implementa esta regulación será crucial para el equilibrio entre innovación y seguridad.

Conclusivamente, el endurecimiento de las regulaciones por parte del BCRA puede ser interpretado como un intento de robustecer el sistema financiero argentino ante la evolución de las fintech. El tiempo dirá cómo estas nuevas medidas influirán en el ecosistema de pagos digitales.