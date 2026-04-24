Sismo de 4.0 sacude Ciudad Hidalgo, Chiapas

Un sismo de magnitud 4.0 sacudió el municipio de Cd Hidalgo en Chiapas, de acuerdo con el último reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN). A continuación, te contamos todos los detalles sobre este fenómeno natural.

El movimiento telúrico fue detectado a las 22:45 horas del pasado 23 de abril, ubicándose a 74 kilómetros al suroeste de la ciudad y a una profundidad de 25.3 kilómetros. Las coordenadas exactas donde ocurrió el temblor fueron 14.419 grados de latitud y -92.78 grados de longitud.

Sin reportes de daños tras el sismo

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre daños materiales ni heridos a raíz del sismo. Es crucial que los ciudadanos se mantengan al tanto de la información a través de canales oficiales ante cualquier novedad.

Recomendaciones ante sismos

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) exhorta a la población a desestimar rumores y a mantenerse informados por medio de fuentes confiables, como las autoridades de Protección Civil. En caso de experimentar un terremoto, se aconseja revisar el estado de las estructuras, utilizar el teléfono solo para emergencias, y evitar encender cerillos o velas debido a posibles fugas de gas.

Hay que tener presente la posibilidad de réplicas tras el sismo inicial, por lo que es recomendable mantenerse alerta.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

Una de las inquietudes más comunes tras un sismo es la ausencia de alerta sísmica, un sistema que proporciona avisos anticipados. Este mecanismo depende de una red de sensores que emiten señales a través de ondas de radio, abarcando solo ciertas áreas del país. En total, 96 sensores están distribuidos desde Bahía de Banderas, Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec.

Los sismos en México: un recordatorio constante

México es un país con alta actividad sísmica. Aunque el pueblo experimenta tensiones por temblores cotidianos, la mayoría son de baja magnitud y pasan desapercibidos. Históricamente, eventos como el de 1985 y 2017 han dejado huellas profundas en la memoria colectiva, recordando la vulnerabilidad ante estos fenómenos naturales.

El sismo más fuerte registrado ocurrió el 28 de marzo de 1787 en Oaxaca, alcanzando una magnitud de 8.6 y provocando un tsunami. Estudios sugieren que, debido a la acumulación de energía en la Brecha de Guerrero, podrían producirse más terremotos de gran magnitud en el futuro.