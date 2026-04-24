Arrestan a soldado estadounidense por ganar $400,000 en apuestas sobre la captura de Maduro

Detenido un Soldado de EE. UU. por Apostar Información Privilegiada sobre la Captura de Maduro

Un militar estadounidense enfrenta graves acusaciones tras supuestamente beneficiarse de su conocimiento interno sobre la captura de Nicolás Maduro, ex presidente venezolano. Este escándalo pone en jaque la integridad de las operaciones militares y la confianza en la información sensible que manejan los uniformados.

Un militar estadounidense que participó en la detención de Nicolás Maduro ha sido arrestado tras aprovecharse de información privilegiada para realizar apuestas millonarias. Según el Departamento de Justicia, Gannon Ken Van Dyke utilizó datos internos para predecir la caída del líder venezolano antes de que esta fuera anunciada oficialmente.

Las Apuestas que Desencadenaron la Investigación

Van Dyke realizó apuestas que sumaban más de $33,000 en un portal de predicciones tan solo horas antes de que Donald Trump anunciara la captura de Maduro el 3 de enero de 2026. Al parecer, el militar obtuvo una ganancia neta superior a los $409,000 al anticipar la caída del mandatario, utilizando información reservada que le fue accesible por su involucramiento en la operación.

Acciones de encubrimiento

El militar no solo cometió el delito de apostar con información confidencial, sino que también intentó ocultar sus acciones. Según las autoridades, Van Dyke trató de borrar su pista eliminando su cuenta en el sitio de apuestas y cambiando su correo electrónico vinculado a una plataforma de criptomonedas, donde había depositado sus ganancias.

Declaraciones de las Autoridades

Kash Patel, director del FBI, reafirmó que «ninguno está por encima de la ley» y que el cuerpo hará lo necesario para proteger los secretos del país. Al mismo tiempo, el fiscal general interino, Todd Blanche, subrayó la importancia de mantener la confidencialidad y la seguridad en las operaciones militares, advirtiendo que el uso de información clasificada para ganancias personales está estrictamente prohibido.

Detalles de la Captura de Maduro

Maduro fue capturado durante la «Operación Resolución Absoluta», un operativo que ha generado controversia y cuestionamientos sobre la legalidad de ciertas apuestas vinculadas a eventos políticos. Justo antes de la captura, Van Dyke hizo apuestas sobre la probabilidad de un cambio de liderazgo en Venezuela y la posible invasión estadounidense.

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