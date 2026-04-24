Chaco pagará sueldos: jubilados el 29 y empleados activos el 30 de abril

El Gobierno de Chaco ha revelado el calendario de pagos de salarios para abril de 2026, asegurando que tanto empleados activos como jubilados recibirán sus haberes en plazos claros y ordenados.

Según lo informado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, los jubilados verán reflejados sus pagos el miércoles 29 de abril, con fondos disponibles a partir de las 21 horas a través de la red de cajeros automáticos. Para quienes prefieran, la opción de cobrar por ventanilla en las entidades bancarias estará disponible al día siguiente.

Por otro lado, los empleados activos recibirán su pago el jueves 30 de abril, también con acreditación desde las 21 horas por los mismos canales electrónicos.

Compromiso con los Trabajadores

Desde el Ejecutivo provincial han enfatizado que este esquema de pagos ha sido diseñado para asegurar que los salarios estén disponibles antes del Día del Trabajador. Esta anticipación permite a los empleados organizar sus gastos mejorando la previsibilidad económica.

Además, se destaca que el cumplimiento de este calendario es un reflejo de una política de orden financiero y una administración responsable de los recursos públicos.