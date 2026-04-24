Meta despedirá a 8,000 empleados mientras intensifica su enfoque en inteligencia artificial, según AFP.

En medio de una transformación estratégica hacia la inteligencia artificial, Meta anuncia recortes significativos en su plantilla. Con esta medida, busca optimizar costos y mejorar su eficiencia operativa.

Recortes Laborales Significativos en Meta

Meta se encuentra en una etapa de reestructuración laboral, donde planea despedir a aproximadamente 8.000 empleados, lo que representa cerca del 10% de su plantilla global. Además, se eliminarán alrededor de 6.000 puestos no ocupados, según fuentes cercanas a la compañía.

Fondos para la Revolución en IA

La decisión fue comunicada internamente por la directora de Recursos Humanos, Janelle Gale, quien expresó la necesidad de “gestionar la empresa de forma más eficiente y compensar las inversiones”. A finales de 2022, Meta contaba con 78.865 empleados y este recorte es parte de un proceso más amplio que ya había visto la eliminación de 11.000 empleos el año pasado y otros 10.000 en marzo de 2023.

Un Nuevo Paradigma de Trabajo

Aunque Meta no ha relacionado oficialmente los despidos con su enfoque en inteligencia artificial, el CEO Mark Zuckerberg ha mencionado que “los proyectos que antes requerían grandes equipos ahora pueden ser completados por una sola persona altamente calificada”. Este cambio de enfoque hacia contribuciones más individuales marca una tendencia hacia equipos más reducidos.

Inversión Masiva en Infraestructura de IA

Paralelamente a los recortes, Meta planea una inversión extraordinaria que oscila entre 115.000 y 135.000 millones de dólares para 2026. Esta inversión se destinará principalmente a fortalecer su infraestructura de inteligencia artificial, incluyendo la adquisición de chips a través de un acuerdo con AMD por más de 60.000 millones de dólares.

Meta Adoptará Software de Seguimiento para Entrenamiento de IA

Meta implementará un software de seguimiento en los dispositivos de sus empleados en Estados Unidos con el fin de recopilar datos que se usarán para entrenar modelos de inteligencia artificial. La aplicación registrará movimientos del mouse, clics, pulsaciones y capturas de pantalla mientras los empleados realizan sus tareas cotidianas.

Formación de Agentes de IA Autónomos

Esta iniciativa, revelada a través de memorandos internos, responde a un plan más amplio para desarrollar agentes de inteligencia artificial que puedan realizar tareas laborales de manera autónoma. A través de este enfoque, Meta espera que sus modelos aprendan a interactuar con sistemas informáticos imitando el uso real que hacen las personas.

Un Enfoque Eficiente y Moderno

Con esta transición hacia un modelo más automatizado, Meta busca no solo mejorar sus productos, sino también redefinir su organización interna y la estructura de su fuerza laboral, buscando así operar de manera más eficiente y ágil.