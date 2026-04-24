Reforma Electoral: El Peronismo Enfrenta Otro Quiebre en el Senado por las PASO

Tensión en el Peronismo por la Reforma Electoral: ¿Adiós a las PASO?

La propuesta de reforma electoral presentada en el Senado por el Gobierno argentino genera un clima de incertidumbre y divisiones profundas en el peronismo, justo en la antesala de las elecciones presidenciales de 2024.

El proyecto busca eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y reformar el financiamiento de los partidos políticos, pero ha destapado diferencias significativas dentro de la coalición oficialista. Mientras algunos gobernadores ven la eliminación de las primarias como una ventaja para el oficialismo, otros no están tan seguros y advierten sobre las implicaciones que tendría dicha decisión.

Divisiones Internas en el Peronismo

Entre los senadores peronistas, existen al menos tres posturas respecto a la eliminación de las PASO. Gobernadores como Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Raúl Jalil (Catamarca) han expresado su deseo de que se eliminen, considerando que esto les permitiría a los partidos opositores organizar sus internas de manera más compleja.

La Influencia de los Gobernadores

Los líderes provinciales jugarán un papel crucial en la votación de esta propuesta. La senadora Cristina López, apoyada por Melella, había votado previamente a favor de mantener las PASO. Jalil, por su parte, cuenta con Guillermo Andrada, un firme opositor a las primarias, mientras que Martín Llaryora (Córdoba) se alinea con una postura que también impulsa la eliminación.

Desafíos de la Propuesta

Además de las cuestiones internas, la propuesta se enfrenta a retos significativos. La senadora Flavia Royón, cercana al gobernador de Salta, considera que es poco probable que avance la eliminación de las PASO, pero sugiere una alternativa de primarias optativas. Esta idea ha sido discutida también en sectores del PRO y del radicalismo como una posible vía de negociación.

Las Posturas de Otros Senadores

Otros senadores peronistas, como Sergio Uñac (San Juan) y Fernando Salino (San Luis), también se oponen a la eliminación de las PASO y respaldan un regreso al sistema de internas partidarias tradicionales. La situación se complica aún más con la incertidumbre de algunos legisladores, como Carolina Moisés, quien podría influir en la votación final.

El Futuro de la Reforma Electoral

A medida que se adelanta el debate en las comisiones, el bloque del peronismo tiene sus diferencias claras. Algunos grupos se oponen rotundamente a los cambios, ya que consideran que afectarían negativamente a los partidos más pequeños. En este contexto, varios gobernadores, entre ellos Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa), se aglutinan en contra de la reforma, reafirmando su apoyo a las PASO.

El camino hacia la aprobación de esta reforma no solo dependerá de la coalición oficialista, sino también de la habilidad del Gobierno para convencer a las distintas facciones del peronismo y otros sectores del Congreso. Con elecciones a la vista, la presión por alcanzar un consenso se torna más urgente que nunca.