Fentanilo contaminado: García Furfaro avanza en nueva indagatoria hacia juicio oral

Avanza la Investigación por el Fentanilo Contaminado: Un Caso que Conmociona a Argentina

El escándalo del fentanilo contaminado en Argentina continúa su curso judicial. Con 114 víctimas fatales y 49 pacientes que aún enfrentan secuelas, el juez Ernesto Kreplak agiliza la indagatoria de los imputados de esta tragedia sanitaria.

La investigación ha dado un nuevo paso hacia el juicio oral, y el principal acusado, Ariel García Furfaro, volvió a declarar desde la cárcel de Marcos Paz, donde está detenido. Durante la video llamada, reiteró su versión de los hechos, defendiendo su inocencia y asegurando que no fue responsable de las muertes.

Declaraciones y Repercusiones

En su intervención anterior, Furfaro afirmó que está siendo víctima de una conspiración y mencionó que no estaba involucrado en la elaboración de los productos en el laboratorio HLB Pharma, desde donde se distribuyeron los lotes contaminados. «Ese proceso estaba a cargo de otras personas», sostuvo.

Nuevas Indagatorias en Curso

El juez Kreplak ha convocado nuevamente a los 13 procesados, quienes ya habían sido citados anteriormente debido a la aparición de nuevas pruebas. Entre ellos se incluyen a figuras clave como José Antonio Maiorano, director técnico del laboratorio, y otros involucrados en la producción y control del medicamento.

El Impacto de las Nuevas Pruebas

Las recientes evidencias han aumentado el número de muertes bajo investigación de 20 a 114, lo que resalta la gravedad del caso. Además, otros 49 pacientes recuperados son objeto de estudio por las secuelas que presentan. Es fundamental completar la auditoría de sus historias clínicas para entender mejor el alcance del daño.

Contaminación y Consecuencias

La causa investiga la posible fabricación y distribución de fentanilo contaminado con bacterias resistentes a antibióticos, lo que habría elevado el riesgo de muerte de los afectados. Los análisis también se centran en determinar las secuelas a largo plazo que podrían enfrentar los sobrevivientes, incluyendo discapacidades permanentes y problemas psicológicos severos.

Situación de los Imputados

De los 13 imputados, cuatro permanecen en prisión preventiva, mientras otros dos han logrado prisión domiciliaria. Los demás están bajo proceso sin prisión preventiva. Esto ha sido confirmado por la Cámara de Apelaciones de La Plata, lo que indica que todos llegarán al juicio en su situación actual.

Un Caso que Cambió la Salud Pública

El escándalo tuvo sus inicios en mayo de 2025, cuando la ANMAT emitió una alerta sanitaria que prohibió varios lotes de medicamentos después de que se registraran las primeras muertes. Desde entonces, la complejidad del expediente ha crecido considerablemente.

Hacia el Juicio Oral