Incremento en ventas minoristas: los conductores británicos abastecen combustible

El último informe económico revela un notable aumento en las ventas minoristas de Gran Bretaña, impulsado principalmente por la compra de combustibles ante la inminente escalada de precios debido al conflicto en Oriente Medio.

Según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), el volumen de ventas minoristas experimentó un ascenso del 0,7% en el último mes, superando las expectativas de los analistas, que preveían un incremento limitado del 0,1%. Este aumento se debe en gran parte a que los consumidores adquirieron combustible en volúmenes que no se veían desde 2021.

Aumento notable en la compra de combustible

Las ventas de combustibles crecieron un asombroso 6,1% en el último mes, a medida que los automovilistas llenaban sus tanques mientras los precios de la gasolina se disparaban tras el inicio del conflicto en Oriente Medio. Este aumento en las compras se tradujo en un incremento del 11,6% en el valor total de las ventas de combustible, reflejando una clara respuesta del mercado a la situación actual.

Impacto positivo de las condiciones meteorológicas

Además del aumento de las ventas de combustible, la ONS destacó que las condiciones climáticas más soleadas favorecieron a los minoristas, especialmente en el sector de la moda. Las tiendas de textiles, ropa y calzado reportaron un aumento del 1,2% en sus ventas, mientras que los grandes almacenes también vieron crecer sus cifras en un 1,1%.

Contrastes en el sector alimenticio

A pesar del aumento general, el sector de supermercados y tiendas de alimentos experimentó una caída en las ventas del 0,8%. Este detalle resalta las variaciones dentro del mercado minorista y sugiere que no todas las categorías se benefician de igual manera ante situaciones de crisis económica.

Reflejo de la confianza del consumidor

Deann Evans, directora general para Europa en Shopify, indicó que este rebote en las ventas demuestra que, aunque la confianza del consumidor sigue siendo objeto de análisis, el gasto no se ha detenido del todo. La disposición de los compradores a participar en transacciones sigue vigente cuando las compras son vistas como relevantes y oportunas.