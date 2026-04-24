Crisis en Medio Oriente: Trump anuncia extensión del alto al fuego entre Israel y Líbano por tres semanas y advierte sobre el acuerdo con Irán

Trump Extiende el Alto al Fuego entre Israel y Líbano: Últimos Desarrollos en el Conflicto
En una reciente conferencia, Donald Trump ha anunciado la extensión del cese al fuego entre Israel y Líbano por tres semanas más, mientras la tensión con Irán sigue en aumento.
Novedades en el Conflicto de Medio Oriente
Este resumen abarca los acontecimientos más importantes que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán.
- Trump Extiende el Alto al Fuego: El presidente estadounidense anunció que espera que los líderes de ambos países se reúnan durante este periodo, que busca aliviar las tensiones en la región.
- Discusiones sobre Irán: Frente a la presión mediática, Trump comentó que no está dispuesto a apresurarse hacia un acuerdo de paz con Irán, contestando con: «No me presiones».
- Acciones Militares en el Estrecho de Ormuz: Ordenó a la marina de EE. UU. atacar embarcaciones iraníes que colocan minas en el estrecho crucial, mientras fuerzas especiales estadounidenses intensifican la vigilancia en la zona.
- Objetivos en Irán: Trump afirmó que el 75% de los objetivos designados han sido alcanzados, señalando que aún no se ha llegado a un acuerdo debido a la inestabilidad interna del liderazgo iraní.
- Reacción de Irán: El presidente iraní rechazó las afirmaciones de Trump sobre una división interna, afirmando que no existen «duros» ni «moderados» en el liderazgo del país.
- Recompensa por Información: EE. UU. ha ofrecido hasta 10 millones de dólares por datos sobre el líder de una milicia chií respaldada por Irán, en un intento por desmantelar agrupaciones consideradas terroristas.
- Reacciones Internacionales: La muerte de la periodista libanesa Amal Khalil en un ataque israelí ha desatado condenas a nivel global. El primer ministro libanés calificó el hecho como un «crimen de guerra».
- Opinión Pública de EE. UU: La periodista estadounidense Shelly Kittleson, liberada tras un secuestro, ha expresado su gratitud por los esfuerzos realizados para asegurar su regreso.
- Postura de Italia en el Mundial: Funcionarios deportivos han afirmado que Italia no tiene interés en reemplazar a Irán en la próxima Copa Mundial, desestimando rumores que surgieron después de comentarios del gobierno de Trump.
- Apelaciones Religiosas por la Paz: El Papa ha hecho un llamado a la reanudación de conversaciones entre EE. UU. e Irán y ha condenado la pena de muerte, promoviendo una nueva «cultura de paz».