Pedro Sánchez resta relevancia al aviso del Pentágono sobre la posible salida de España de la OTAN

El líder español llegó a la cumbre de la Unión Europea en medio de tensiones por un potencial desacuerdo con Estados Unidos que podría afectar la participación de España en la OTAN.

Pedro Sánchez llega a la reunión de líderes de la UE (REUTERS/Yves Herman)

Pedro Sánchez arribó a la reunión de la Unión Europea en un clima tenso tras la repercusión de un mensaje del Pentágono que sugiere una posible suspensión de España de la OTAN. Esto se da en el contexto de una crítica reciente de Donald Trump hacia el país.

Tensiones en el Horizonte

La noticia, que fue divulgada por Reuters, menciona que la administración estadounidense está evaluando la responsabilidad de España en el contexto de la alianza. Sin embargo, el presidente español minimizó la información, aclarando que se trató de un correo, no de una declaración oficial.

Palabras de Sánchez

En sus declaraciones, Sánchez afirmó: “Nosotros trabajamos sobre documentos oficiales”. De esta manera, intentó desestimar la seriedad del mensaje, buscando mantener la estabilidad en la relación con Estados Unidos.

Donald Trump criticó a España por las «desastrosas cifras económicas» y su menor contribución a la OTAN. (Fuente: The White House/Truth Social/Turning Point Action)

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