UNC: Impulso a Estudiantes con Trayectorias Incompletas para Lograr su Titulación

Universidad Nacional de Córdoba Lanza el Programa “Regresar” para Estudiantes Que Desean Completar Sus Estudios

La Universidad Nacional de Córdoba ha inaugurado el innovador programa “Regresar”, destinado a ayudar a aquellos estudiantes que interrumpieron su trayectoria académica y anhelan finalizar sus estudios superiores, con un enfoque en quienes han completado la mayor parte de su carrera.

Un Apoyo Personalizado para Estudiantes en la Meta Final

Claudia Torcomian, secretaria académica de la UNC, destacó que el programa surge tras un exhaustivo análisis de las trayectorias educativas. “Hemos observado un desgranamiento significativo a lo largo de los años”, indicó, poniendo el foco en aquellos que han alcanzado hasta el 90% de sus estudios sin poder culminarlos.

Aproximadamente 2.800 estudiantes se han registrado para participar en esta iniciativa, de los cuales 800 cumplen con los requisitos establecidos. “Hay un número considerable de alumnos que quieren finalizar la carrera, pero no lo han logrado”, comentó Torcomian, enfatizando el objetivo de brindar un apoyo vital en este último tramo, el cual suele ser el más desafiante.

Causas del Abandono Académico

Los motivos que llevan a los estudiantes a abandonar sus estudios son diversos. “Muchos han vuelto a sus lugares de origen por razones económicas, otros enfrentan problemas familiares o cambios personales”, explicó Torcomian. También mencionó obstáculos académicos, como las dificultades para encontrar un director de tesis o avanzar en proyectos finales.

Un Programa Integral con Talleres y Orientación

El programa “Regresar” ofrece un abordaje personalizado mediante docentes puente en cada facultad, además de talleres metodológicos y asistencia específica. “Si no tienes un director, buscaremos ayudarte a encontrar uno; si tu dificultad es metodológica, ofreceremos clínicas para eso”, aseguró Torcomian.

Expectativas y Metas a Futuro

Respecto a los resultados esperados, la secretaria académica planteó una meta moderada para el primer año: “Espero que alrededor de un 15% de este grupo logre graduarse, lo que representaría aproximadamente 100 estudiantes”, dijo. Asimismo, anticipó que se trabajará para que aquellos que han completado el 50% de su carrera puedan obtener un título intermedio, subrayando un cambio en el enfoque de la universidad hacia el egreso.

Finalmente, Torcomian subrayó el impacto positivo del programa. “Para nosotros, lograr que aunque sea uno o dos estudiantes completen su sueño es fundamental”, concluyó, destacando que la formación universitaria transforma vidas y amplía oportunidades.