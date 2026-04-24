Argentina vs. Uruguay en los 90: Juan Sánchez revela el impacto de la convertibilidad y las desigualdades estructurales

La historia económica del Río de la Plata revela lecciones cruciales para entender los desafíos actuales de Argentina y Uruguay. Juan Sánchez, en una entrevista con Canal E, analizó las realidades de ambas naciones durante la década de 1990 y sus repercusiones en el presente.

Durante la década del 90, el enfoque económico de Argentina, marcado por la convertibilidad, generó un encarecimiento que afectó su competitividad, especialmente frente a Brasil y Uruguay. Según Sánchez, esta estrategia tuvo un impacto significativo, aunque la posterior recuperación a partir de la gestión de Néstor Kirchner permitió a Argentina superar el colapso económico.

El Impacto de la Convertibilidad y el Costo del Modelo Económico

Sánchez reflexionó sobre si Argentina ha «pagado» el precio por su modelo de los 90, argumentando que las consecuencias no son exclusivas del país, aunque su intensidad es notable. Destacó la resiliencia argentina en tiempos de crisis, señalando que el conflicto y la inestabilidad han promovido una creatividad económica única. “En Argentina, aprendí más que en otros lugares debido al caos”, dijo Sánchez, enfatizando el ingenio forjado en momentos difíciles.

El economista también resaltó que la realidad entre Argentina y Uruguay no se mide solo en tamaño poblacional, sino en la estabilidad de las políticas económicas. Según él, lejos de caídas simplistas, hay un trasfondo complejo que merece ser examinado más a fondo.

Modelos Económicos: Comparaciones y Reflexiones Internacionales

Al explorar otras economías, Sánchez puso en relieve la necesidad de coordinación e institucionalidad, tomando como referencia a Europa. Se mostró crítico con la falta de avance del Mercosur hacia una integración significativa, lamentando que no se haya creado una estructura similar a un banco central común. “No hubo conciencia para ello”, afirmó.

Asimismo, cuestionó las frecuentes comparaciones con Estados Unidos, subrayando su carácter excepcional en la economía global. Resaltó que tanto Europa como Estados Unidos han implementado políticas adaptativas en crisis, a menudo optando por soluciones no convencionales. “Estados Unidos fue más pragmático en su enfoque”, destacó.

Finalmente, Sánchez ofreció una reflexión sobre uno de los capítulos más críticos de la economía argentina, recordando el impacto simbólico del default. “Festejaron el default”, mencionó, subrayando lo que ello significa en términos económicos y sociales.