Concejal de La Libertad Avanza Arrestado por Conducir Auto Robado

Un concejal de La Libertad Avanza fue arrestado en San Vicente mientras circulaba en un vehículo con pedido de captura. La situación ha despertado gran interés en la comunidad y las redes sociales.

Eugenio Esteban Fernández, de 57 años, fue detenido por la Policía tras ser interceptado en la Ruta 58 y Juan Pablo II. Al verificar su Renault Sandero de color azul oscuro, las autoridades encontraron un pedido de secuestro activo desde marzo de 2024.

Detalles de la Detención

Los agentes del Comando Patrullas de San Vicente realizaron el operativo luego de detectar irregularidades en la documentación del vehículo. Aparte del secuestro del automóvil, también se identificaron inconsistencias en la cédula automotor, la cual se considera sospechosa de falsificación.

Investigación en Curso

La causa quedó en manos de la UFI descentralizada N°1 de San Vicente, que ahora investiga el caso bajo la carátula de “encubrimiento” y la posible utilización de documentación adulterada. Estas acciones han desatado un debate sobre la transparencia en la política local y las implicancias legales para el concejal.

Detención del concejal Eugenio Esteban Fernández

Otros Casos Controversiales en el Espacio Político

Este escándalo llega en medio de un ambiente tenso dentro de La Libertad Avanza, un partido que ha estado envuelto en controversias. Otro caso relevante involucra a Ignacio “Nacho” Contreras, quien había enfrentado acusaciones de violencia de género en el pasado, y aunque fue liberado, su situación continúa siendo objeto de atención mediática.

Ignacio “Nacho” Contreras

El Impacto en la Comunidad

La detención de Fernández ha reavivado el debate sobre la ética y la responsabilidad en la política argentina. Mientras se continúa la investigación, los ciudadanos de San Vicente se preguntan sobre las verdaderas implicancias de estos incidentes en la gestión de sus representantes.