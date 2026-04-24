Diego Raus: “Varias generaciones carecen de expectativas de futuro”

La creciente brecha social y la falta de expectativas amenazan la cohesión en la Argentina. Según el sociólogo Diego Raus, la situación actual refleja un deterioro que abarca tanto lo económico como lo social.

La compleja realidad que enfrenta Argentina se ha profundizado en las últimas décadas, marcada por un alarmante incremento del desempleo y la emergencia de generaciones que carecen de horizontes. En una entrevista con Canal E, Diego Raus, sociólogo y magíster en Ciencias Políticas, enfatizó la gravedad de la crisis actual, que no solo afecta al país, sino que forma parte de un fenómeno global.

Pobreza y su Impacto en las Nuevas Generaciones

Raus subrayó la situación de la infancia como un síntoma crítico: “La pobreza infantil alcanza casi el 60%”, una cifra que proyecta un futuro desalentador. Este contexto, según Raus, hace difícil hablar de dignidad, ya que “la pobreza estructural actual es un obstáculo que impide soluciones viables.” Además, advirtió que la desintegración del tejido social conduce a una pérdida del sentido de pertenencia, afectando tanto la vida pública como el acceso a oportunidades.

Malestar Social y el Renacer de Nuevas Ideologías

El clima de insatisfacción también ha provocado cambios en el panorama político. Raus señala que “la nueva derecha ha capitalizado este malestar”, sugiriendo que las propuestas de estas corrientes ideológicas han encontrado eco en sectores que anteriormente se sentían marginados. Lo curioso es que su éxito no radica en la calidad de sus ideas, sino en su capacidad para resonar como una alternativa fresca en tiempos de crisis.

Además, Raus enfatiza la transformación del mundo laboral, donde los sectores tradicionales, como la industria y la construcción, se están debilitando. “Los nuevos sectores en crecimiento no brindan suficientes empleos”, argumenta, lo que complica aún más la situación económica de amplias capas de la población.

En su reflexión final sobre la desigualdad, el sociólogo concluye: “La riqueza no se distribuye equitativamente; algunos tienen mayor capacidad de apropiarse de ella, mientras que otros cada vez tienen menos.” Esta observación invita a repensar las estructuras de poder y sus implicancias en la vida cotidiana de los argentinos.