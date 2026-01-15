El Tesoro renueva casi el 100% de vencimientos y tasas alcanzan el 49% anual

En un inicio prometedor para el 2026, el Gobierno logró una consolidación casi total en su primera licitación de deuda del año, marcando un hito en el manejo financiero del país.

En la primera licitación de deuda del 2026, el Gobierno argentino logró un rollover del 98%, adjudicando $9,37 billones sobre ofertas recibidas por $10,06 billones, como destacó la Secretaría de Finanzas.

Impacto del Rollover en la Liquidez del Mercado

Este alto nivel de rollover representa un alivio significativo en términos de liquidez y ayuda a anclar las expectativas económicas en un momento crucial de transición hacia un contexto de tasas e inflación más bajas. Los analistas apuntan que esta estrategia impulsa la confianza en el programa económico vigente.

Desde PUENTE, afirmaron que «el resultado refleja una demanda defensiva en el mercado, con un interés marcado por instrumentos de corto plazo, priorizando la liquidez sobre inversiones a largo plazo en un ambiente de restricción de recursos.»

Detalles de la Licitación y Tipos de Instrumentos Emitidos

La licitación ofreció instrumentos tanto en pesos como en dólares estadounidenses, destacándose una fuerte demanda por las LECAP a tasa fija y títulos ajustados por CER. A continuación, se presentan los números más relevantes:

– Ofertas recibidas: $10,06 billones

– Monto adjudicado: $9,37 billones

– Tasa de rollover: 98%

– Cantidad de ofertas: 4.613

Del total adjudicado, el 90% corresponde a instrumentos en pesos, y el resto a títulos en dólares, reflejando una clara preferencia por las opciones en moneda local.

Instrumentos Destacados

Entre los instrumentos emitidos se encuentran:

– Letra del Tesoro Nacional con vencimiento el 27 de febrero de 2026: $2,85 billones a una tasa de 49,16%

– Letra capitalizable en pesos con vencimiento el 29 de mayo de 2026: $2,96 billones a una tasa de 40,19%

– Bono cero cupón con ajuste por CER y vencimiento el 30 de junio de 2027: $0,08 billones a una TIREA de 7,18%

Alta Demanda por Instrumentos en Pesos

La licitación demostró un interés notable en las LECAP a corto y mediano plazo, que presentaron tasas efectivas anuales de entre 34,6% y 49,2%. Esta dinámica refleja la expectativa de una inflación decreciente y una mayor previsibilidad en el ámbito macroeconómico.

Un factor a resaltar fue la colocación de un nuevo bono con vencimiento en junio de 2027, lo que expandirá las opciones de financiamiento en el futuro cercano. Mientras tanto, los instrumentos indexados a la inflación siguieron siendo demandados, evidenciando que el mercado aún busca protección contra la inflación.

En el segmento de moneda extranjera, se adjudicaron USD 128 millones de nuevas letras con vencimiento en febrero de 2026, reflejando así un interés selectivo en coberturas cambiarias.

Esta licitación pone de manifiesto la intención del Tesoro Nacional de gestionar los vencimientos sin recurrir a asistencia monetaria, reafirmando su compromiso con la estabilidad fiscal y la confianza del mercado.