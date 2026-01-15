Incendios en la Patagonia: Fuego en Puerto Patriada controlado al 85%

Las recientes lluvias traen un respiro en medio de la crisis por incendios en la Patagonia. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que el fuego en Puerto Patriada está controlado en un 85%, tras una ardua semana de esfuerzos.

El fuego que devastó la Comarca Andina durante los últimos días ha comenzado a ceder gracias a los esfuerzos de un amplio contingente de trabajadores y las condiciones meteorológicas más favorables. Este miércoles, Torres comunicó a través de sus redes sociales que, tras un intenso despliegue de recursos y más de 660 brigadistas, se ha logrado contener el incendio en Puerto Patriada.

Un Esfuerzo Colectivo para Apagar las Llamas

El gobernador se mostró optimista al señalar que «ya no hay riesgo para las localidades vecinas». El operativo incluyó la colaboración de brigadistas provinciales y nacionales, bomberos voluntarios y equipos de apoyo, que trabajaron incesantemente con recursos aéreos y maquinaria pesada.

El Impacto de los Incendios en la Región

Hasta el momento, aproximadamente 12 mil hectáreas de bosques nativos, arbustos y áreas residenciales han sido afectadas por las llamas. No obstante, las lluvias han colaborado en la contención de algunos focos, aunque persiste un área con «comportamiento extremo» dentro del Parque Nacional Los Alerces.

Torres Desmiente Teorías Conspirativas sobre Negocios Inmobiliarios

Ante rumores de que los incendios pudieran ocultar intereses inmobiliarios, Torres respondió de manera contundente: «Mientras yo sea gobernador, no se venderá ninguna hectárea de bosque nativo». Resaltó que la Constitución de la provincia prohíbe estas acciones, enfatizando la importancia de actuar con verdad y responsabilidad.

La Integridad del Territorio y la Protección de Recursos Naturales

El mandatario condenó las especulaciones que rodean la situación: «No toleraremos usurpaciones en las tierras afectadas». Recordó la importancia de mantener la integridad del territorio, especialmente después de trágicos episodios anteriores que involucraron la ocupación ilegal de terrenos tras incendios pasados.

Con un fuerte llamado a la veracidad, Torres finalizó enfatizando que las especulaciones dañinas no ayudarán a la recuperación de la comunidad afectada, y subrayó su compromiso por proteger el ecosistema de Chubut.