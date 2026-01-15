Colombia: Gustavo Petro se reunirá con Donald Trump en febrero

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunirán el 3 de febrero para discutir la problemática del narcotráfico y el creciente desafío del fentanilo en EE.UU.

En un importante paso hacia la cooperación internacional, Gustavo Petro anunció que el próximo 3 de febrero se llevará a cabo una reunión con Donald Trump centrada en la política antidrogas. El encuentro se enmarca en un contexto de tensiones y preocupaciones expresadas desde la Casa Blanca en relación con el narcotráfico colombiano, según un reporte de Xinhua accesible a la Agencia Noticias Argentinas.

Objetivo del Encuentro: Aclarar la Situación Actual

El presidente colombiano dejó claro que su misión durante este diálogo es proporcionar tranquilidad a la población de Colombia y desmentir las afirmaciones erróneas provenientes de sectores opositores. “Este encuentro permitirá a las autoridades estadounidenses comprender la realidad de nuestros esfuerzos en la lucha contra las drogas”, destacó Petro, enfatizando la importancia de la comunicación en este sentido.

Desafíos del Narcotráfico en Colombia

Pese a los esfuerzos, Colombia continúa siendo uno de los principales productores de cocaína del mundo. No obstante, Petro subrayó que el problema del fentanilo en Estados Unidos es una cuestión de salud pública que debe ser gestionada por el gobierno estadounidense. Al referirse a esta droga, la calificó como un “arma de destrucción masiva” y resaltó la necesidad urgente de prevenir su acceso al país sudamericano. “Es imperativo que trabajemos para evitar que el fentanilo llegue a Colombia”, enfatizó.

Propuestas para una Cooperación Efectiva

Además de abordar los desafíos actuales, el presidente Petro propone un camino de colaboración para combatir el narcotráfico. La iniciativa incluye la compra de productos cultivados por campesinos colombianos que han decidido sustituir cultivos ilícitos. Esta propuesta no solo busca ofrecer alternativas económicas, sino también mejorar la calidad de vida de las comunidades involucradas en la producción de drogas.