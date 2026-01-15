Oro supera a XRP y se posiciona en el Top 4 de esta exchange líder en América Latina

El oro tokenizado se convierte en el nuevo favorito del mercado al superar a XRP y alcanzar un notable 57% del volumen en la exchange Bitget, impulsado por una creciente demanda en Argentina y Brasil.

El Oro Digital Emergiendo en América Latina

En un giro sorprendente, el oro tokenizado ha ascendido al cuarto puesto como el activo más negociado en Bitget, solo detrás de Bitcoin, Ethereum y Solana. Esta subida se produce una semana después del lanzamiento de su suite TradFi.

Datos Significativos del Mercado

La plataforma ha confirmado que el oro representa el 57% del volumen total operado en la región, un claro indicador de la fuerte demanda que existe en los mercados de Argentina y Brasil. En este contexto, el volumen diario de trading del XAU ya ha superado al de XRP, un token que históricamente ha dominado el intercambio.

Oro: Activo Refugio en Tiempos Turbulentos

El crecimiento del oro digital se hace evidente ante un nuevo récord histórico en su valor, alcanzando los u$s4.620 por onza. Este avance refleja el papel del oro como refugio frente a la volatilidad de las criptomonedas, especialmente en un entorno marcado por tensiones geopolíticas y una creciente incertidumbre monetaria global.

La Conversión de los Inversionistas

La country manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama, subrayó que los números evidencian una búsqueda activa de diversificación por parte de los inversionistas. «El oro siempre ha desempeñado este papel en el mercado tradicional y ahora vemos que ese interés también se manifiesta en el ámbito digital», afirmó Gama.

Transformación en la Gestión de Patrimonio

La CEO de Bitget, Gracy Chen, agregó que «estamos presenciando un cambio fundamental en la manera en que se gestiona el patrimonio». La migración de usuarios hacia plataformas más eficientes ha sido notable, donde se puede acceder a activos globales con las comisiones más bajas del mercado.

Una Estrategia Innovadora para el Futuro

El éxito del oro tokenizado refuerza la visión de Bitget de integrar activos tradicionales y criptográficos en un único ecosistema, un enfoque que anunciaron en septiembre de 2025 al posicionarse como una exchange universal.