Un Impactante Contrapunto de ‘Parásitos’ que Te Dejará Reflexionando

La Única Opción: La Nueva Propuesta de Park Chan-wook que Sorprende al Público

El aclamado director surcoreano Park Chan-wook regresa a la pantalla grande con "La única opción", una película que promete atrapar a los amantes del cine y dejar a todos con ganas de más.

Cuando se trata de trailers cautivadores, «La única opción» no decepciona. El adelanto de la última obra de Park Chan-wook ha generado gran expectativa, pero ¿cumple con lo prometido?

Una Trama Intrigante que Invita a la Reflexión

La historia sigue a Man-su, un padre de familia que, tras perder su trabajo en la industria del papel, se enfrenta a un futuro incierto. Después de 25 años en la empresa, la compran estadounidenses y, al negarse a dar nombres para despidos, se ve obligado a enfrentar la dura realidad del desempleo.

Un Giro Sorprendente en la Búsqueda de Oportunidades

Con el paso del tiempo y sin logros en su búsqueda laboral, un comentario de su esposa Miri enciende una chispa de esperanza en Man-su: “A los otros aspirantes les podría caer un rayo”. A partir de este momento, él planea dar un giro inesperado a su vida.

Más que un Thriller: Humor y Crítica Social

A pesar de que la premisa sugiere un camino violento, «La única opción» se inclina hacia la comedia. Aunque Park Chan-wook ha explorado la violencia en sus anteriores trabajos, en esta ocasión se enfoca en el humor y en una crítica mordaz sobre las desigualdades del capitalismo moderno.

Un Retrato de la Lucha Contemporánea

La película puede compararse con “Parásitos”, pero desde la perspectiva de la familia que pierde todo. Basada en la novela The Ax de Donald E. Westlake, la trama se traslada a Corea del Sur y aborda cómo el deseo de eliminar a la competencia puede llevar a situaciones extremas.

Actuaciones que Marcan la Diferencia

Lee Byung-hun, conocido por su papel en El juego del calamar, ofrece una actuación que genera empatía, al mismo tiempo que despierta sentimientos contradictorios en el espectador. La película, que está entre las candidatas para el Oscar a la mejor película internacional, promete ser una experiencia memorable.

Datos Clave sobre “La única opción”

Esta comedia-crimen de 139 minutos, que se estrenó en 2025, está dirigida por Park Chan-wook y cuenta con un reparto que incluye a Lee Byung-hun y Son Ye-jin. En la actualidad, puedes disfrutarla en salas como Hoyts Abasto y Unicenter, así como en Cinépolis Recoleta, Pilar y Luján.