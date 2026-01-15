PAMI anuncia la lista de medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados en 2026.

A partir de enero de 2026, los jubilados y pensionados afiliados a PAMI podrán acceder a una nueva lista de medicamentos gratis, que busca minimizar el gasto en salud en un contexto de constantes aumentos de precios.

Nuevos Medicamentos Sin Costo en 2026

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ha anunciado su actualización en la cobertura de medicamentos, ofreciendo 90% de beneficios para tratamientos esenciales. Entre estos, se encuentran medicamentos para la diabetes, que afecta a una gran parte de los afiliados.

Asimismo, el plan incluye medicamentos oncológicos, tratamientos para hemofilia, VIH y Hepatitis, así como fármacos para pacientes postrasplante. Estos productos se entregarán sin cargo en farmacias adheridas, siempre que la receta esté debidamente emitida.

Amplia Cobertura para Otras Enfermedades

El listado abarca una variedad de tratamientos, incluyendo aquellos para trastornos hematológicos, artritis reumatoidea, y patologías como insuficiencia renal crónica. Esto garantizará que los afiliados reciban la atención continua que requieren.

¿Quiénes Tienen Acceso a Medicamentos Gratis?

Todos los jubilados y pensionados que estén registrados en el sistema de PAMI podrán acceder a estos medicamentos sin costo. El proceso es rápido y eficiente gracias a la implementación de recetas electrónicas, eliminando la necesidad de trámites presenciales innecesarios.

El médico cargará la receta en el sistema, permitiendo al afiliado retirarla fácilmente en la farmacia mostrando su DNI y credencial de PAMI.

Opciones para Medicamentos No Incluidos en la Lista

Si un medicamento específico no está en el listado gratuito, PAMI ofrece un subsidio social para aquellos en situación económica vulnerable. Para acceder a este beneficio, el afiliado debe cumplir con ciertos criterios de ingresos y no ser titular de propiedades que indiquen una capacidad económica elevada.

Descuentos para Medicamentos sin Cobertura Total

Para quienes no califiquen para la cobertura total, PAMI continuará ofreciendo descuentos significativos. Estas rebajas varían entre el 50% al 80% para tratamientos crónicos y agudos, y del 40% para medicamentos de uso eventual. Así, se busca asegurar que todos los afiliados tengan acceso a los tratamientos necesarios sin importar su situación económica.