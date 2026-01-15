Los Cuatro Astronautas Hacen Historia al Llegar a Tierra

La misión Crew-11 de la NASA culminó de manera imprevista en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, debido a un problema médico que afectó a uno de los astronautas. Esta situación marca un hito, ya que es la primera vez que se interrumpe así una misión desde la Estación Espacial Internacional (EEI).

Aterrizaje Controlado de la Cápsula Dragon

La cápsula Dragon de SpaceX se desacopló de la EEI la noche anterior y amerizó sin contratiempos a las 8:41 GMT (5:41 de Argentina), tal como confirmó la NASA en su transmisión en vivo. «¡Bienvenidos a casa, Crew-11!» fue el mensaje que se escuchó durante la transmisión.

Una Tripulación de Expertos

Los astronautas Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de JAXA, y Oleg Platonov, de Roscosmos, regresaron a la Tierra tras casi once horas de viaje, después de haber pasado 165 días en la EEI, totalizando 167 días en el espacio.

Recuperación en el Océano

Con el apoyo de cuatro paracaídas, la cápsula logró desacelerar y aterrizar en un océano donde las condiciones eran ideales. Los buques de recuperación estaban listos para asegurar la Dragon y trasladar a los astronautas a tierra firme, incluyendo al tripulante que enfrentaba problemas médicos y cuyo nombre no ha sido revelado por razones de privacidad.

Exámenes Médicos Posteriores

Una vez que la cápsula aterrizó según lo programado, la tripulación permaneció en su interior hasta ser recuperada por el equipo de rescate. Allí, se realizaran exámenes médicos básicos antes de su traslado en helicóptero hacia una ubicación más segura.

Un Momento Inusual en el Regreso

En un giro positivo, un grupo de delfines acompañó el proceso de amerizaje, convirtiendo un momento tenso en uno memorable. Aproximadamente cuarenta minutos después del aterrizaje, los astronautas comenzaron a salir de la cápsula. El comandante Mike Fincke fue el primero en ser evacuado a camilla, seguido por sus compañeros de equipo.

Rueda de Prensa y Detalles sobre la Salud del Tripulante

Se espera que el administrador de la NASA, Jared Isaacman, brinde una conferencia de prensa en las próximas horas para ofrecer más información sobre el estado del astronauta afectado y el bienestar de la tripulación.

Alteraciones en el Programa de la EEI

La decisión de adelantar el regreso de la Crew-11 también implicó la cancelación de la primera caminata espacial de 2023, que estaba programada para el día del aterrizaje. Hasta el momento, tres astronautas permanecen en la EEI, bajo el mando de Serguéi Kud-Sverchkov de Roscosmos, quien ahora lidera el laboratorio orbital tras la salida de Fincke.

Mirando hacia el Futuro

La próxima misión, Crew-12, con cuatro nuevos astronautas, incluyendo a Sophie Adenot de la ESA, está programada para despegar desde Florida a mediados de febrero, lo que permitirá restablecer el número habitual de tripulantes en la estación.