Lima despierta con lluvia de verano: ¿por qué y hasta cuándo durará?

Una Inusual Lluvia de Verano Abarca Lima y Causa Estragos

La inesperada lluvia del 15 de enero desbordó las calles limeñas, sorprendiendo a los habitantes de la capital peruana en plena época veraniega. ¿Cómo se están preparando las autoridades y los ciudadanos para enfrentar este fenómeno inusual?

En la madrugada del 15 de enero, los habitantes de Lima Metropolitana se despertaron con una intensa lluvia de verano, que, como reportó Infobae Perú, anegó calles y generó charcos en múltiples distritos de la ciudad.

Impacto de la Lluvia en la Ciudad

Este fenómeno meteorológico sorprendió a los limeños y alteró su rutina diaria, obligando a las autoridades a emitir recomendaciones de seguridad. La precipitación se experimentó en diferentes sectores como Rímac, Cercado de Lima, Breña, Lince, Miraflores, San Isidro, Jesús María y San Martín de Porres.

El impacto fue inmediato. Vías importantes, como la Vía Expresa de Paseo de la República, quedaron completamente mojadas en minutos tras el inicio de la lluvia.

Factores Climatológicos Detrás del Fenómeno

Según la especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Rosario Julca, el clima inusual se debe a un aumento de nubosidad y humedad en la costa. Esto intensifica la sensación de bochorno entre los limeños.

“La nubosidad se incrementa durante la tarde, acompañada de un aumento en la humedad, lo que provoca un bochorno generalizado no solo en Lima Metropolitana”, explicó Julca.

Advertencias para la Población

Las autoridades han instado a los conductores, ciclistas y peatones a extremar las precauciones en sus desplazamientos. Esto responde a los riesgos de accidentes, que aumentan por la disminución de la adherencia en el asfalto y la visibilidad reducida.

Mientras tanto, el Senamhi mantiene un aviso meteorológico activo hasta el 16 de enero, sugiriendo que las condiciones de lluvia y nubosidad persistirán. La especialista subrayó la necesidad de un monitoreo continuo de las precipitaciones en la sierra, ya que están directamente relacionadas con la situación en la costa.

Expectativas Futuras

El meteorólogo Matt Nieto también ha indicado que la probabilidad de lluvias continuará siendo alta debido a la presencia persistente de vapor de agua en la costa. “Las lluvias ligeras a moderadas podrían presentarse en las próximas 48 horas”, advirtió en sus redes sociales.

A pesar de la abundancia de humedad, Nieto explicó que la falta de precipitaciones significativas en algunos distritos se debe a que el aire húmedo no logra ascender lo suficiente. “Esto se traduce en una falta de lluvias más intensas, especialmente en Lima oeste”, aclaró.

Uno de los efectos inmediatos de las lluvias ha sido el aumento del caudal del río Rímac, generando preocupación entre las autoridades y los habitantes de las zonas cercanas.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ha declarado que, aunque no se prevé un desborde inmediato, el monitoreo del caudal será constante para evitar sorpresas desagradables.